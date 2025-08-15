Presupuesto de protección social 2026 RP. 508.2 billones, Sri Mulyani reveló los detalles

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Dijo Indrawati, asignación presupuesto Protección social Año de alias perlinsos 2026 a saber, RP. 508.2 billones. Esto fue transmitido en una conferencia de prensa ‘Rapbn & Notas financieras 2026 ‘año fiscal, en la Oficina de la Dirección General de Impuestos (DGT) del Ministerio de Finanzas, Área de Subroto Gatot, South Yakarta.

«El presupuesto para la protección social es RP 508.2 billones, con tanta asistencia social brindada a la comunidad», dijo Sri Mulyani, viernes de 1525.

Dijo que el presupuesto perlinsos de RP 508.2 billones en el proyecto de presupuesto estatal de 2026 se registró para crecer un 8,6 por ciento, en comparación con 2025, que se proyectó que alcanzará RP 468.1 billones. En 2026, se priorizará el presupuesto perlinsos para aumentar la precisión de la utilización de datos socioeconómicos nacionales (DTSEN).

Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Luego, también para sinergizar la asistencia social (asistencia social) con programas de empoderamiento, acceso a capital y asistencia comercial, así como protección social adaptativa e inclusiva.

Los detalles, para satisfacer las necesidades básicas de RP 315.5 billones, se distribuirán para el Programa de esperanza familiar (PKH) de RP28.7 billones para 10 millones de familias beneficiarias (KPM). Luego, para la tarjeta de alimentos de Rp 43.8 billones por 18.3 millones de kpm, así como asistencia para garantizar una pérdida de empleo (JKP) de RP 1.2 billones para 140.7 millones de participantes.

Luego hubo una asistencia de subsidio energético de RP 210.1 billones, subsidios sin energía de RP. 17.4 billones de asistencia directa de la aldea (BLT) de RP 6.5 billones por 1.8 millones de kpm, así como atención social y gestión de desastres de RP 7.9 billones.

El Ministro de Finanzas agregó que el presupuesto de Perlinsos 2026 también se distribuirá para cumplir con los servicios educativos por valor de Rp 37.5 billones. Los detalles, para el Programa Smart (PIP) de Indonesia de RP. 15.5 billones para 21.1 millones de estudiantes, la tarjeta inteligente de Indonesia (KIP) dio conferencias a Rp 17 billones para 1.2 millones de estudiantes y las escuelas populares de Rp 4.9 billones para 200 ubicaciones.

Conferencia de prensa de RAPBN y nota financiera Año fiscal 2026 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Además, el presupuesto perlinsos también se asigna para cumplir con los servicios de salud de RP 69 billones. Los detalles son para los destinatarios de la Asistencia Nacional de Contribución de Seguros de Salud (PBI JKN) de RP 66.5 billones para 96.8 millones de participantes, y los receptores no pertenecientes a la sala (PBPU) y los no trabajadores (BP) Clase III de RP 2.5 billones para 49.6 millones de participantes.

Luego también está el uso del empoderamiento de la comunidad por valor de Rp 86.2 billones. Los detalles son para el subsidio del Crédito Comercial Popular (KUR) de RP 36.5 billones para 6.1 millones de deudores, así como un subsidio de 9.6 millones de toneladas de fertilizantes por valor de Rp 49.7 billones.

«Así que este es un tipo de gasto que se puede disfrutar directamente para proteger a la comunidad», dijo.