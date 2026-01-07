Presupuesto de la Unión para 2026 probablemente el 1 de febrero







El Comité del Gabinete de Asuntos Parlamentarios (CCPA) propuso el miércoles que la Unión Presupuesto para 2026-27 se presentará el 1 de febrero, aunque la fecha cae en domingo, según los informes.

Si se aprueba, sería una rara ocasión en los últimos años en que el presupuesto de la Unión se presente en un fin de semana. El gobierno desea mantener el calendario del 1 de febrero para garantizar que las propuestas presupuestarias se implementen desde el inicio del nuevo año financiero en abril, informó IANS.

Se espera que la sesión presupuestaria del Parlamento comience el 28 de enero con el discurso del Presidente en una sesión conjunta de ambas Cámaras.

El Estudio Económico, que describe el estado actual de la economía india, se presentará en el Parlamento el 29 de enero, según los informes.

Sitharaman presentará noveno presupuesto consecutivo

Ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman está lista para presentar su noveno presupuesto sindical consecutivo, lo que lo convierte en el presupuesto número 88 desde la independencia. Desde 2017, los Presupuestos de la Unión se presentan a las 11 horas del 1 de febrero, después de que se adelantara la fecha del 28 de febrero, según el IANS.

El cambio fue introducido por el ex Ministro de Finanzas de la Unión, Arun Jaitley, para permitir una ejecución más rápida de las medidas presupuestarias desde el comienzo del ejercicio financiero.

Los presupuestos de fin de semana no tienen precedentes

Presentar el Presupuesto de la Unión en fin de semana no es del todo nuevo.

Nirmala Sitharaman había presentado anteriormente el presupuesto de la Unión para 2025 un sábado.

Anteriormente, Arun Jaitley también presentó el pasado 28 de febrero los Presupuestos de 2015 y 2016, ambos en sábado.

Hito histórico para Sitharaman

Con el presupuesto de la Unión de este año, Nirmala Sitharaman se convertirá en la primera finanzas ministra presentará nueve Presupuestos de la Unión consecutivos durante su mandato como ministra de Finanzas.

Ahora está cerca del récord que ostentaba el ex primer ministro Morarji Desai, quien presentó 10 presupuestos de la Unión durante dos mandatos.

Entre otros ex ministros de finanzas del gobierno de la UPA, P. Chidambaram presentó nueve presupuestos de la Unión, mientras que Pranab Mukherjee presentó ocho.

Sitharaman fue nombrada la primera ministra de Finanzas de la India a tiempo completo en 2019 y ha continuado en el cargo después de la presidencia liderada por Modi. gobierno Regresó al poder para un tercer mandato en 2024.

(con entradas IANS)





