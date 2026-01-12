Presuntos drones pakistaníes avistados a lo largo de LoC e IB en Jammu y Cachemira







Las fuerzas de seguridad detectaron movimientos de presuntos drones en varias áreas avanzadas a lo largo de la Frontera Internacional (IB) y la Línea de Control (LoC) en los distritos de Samba, Rajouri y Poonch de Jammu y Cachemirael domingo por la noche, dijeron las autoridades, informó la agencia de noticias PTI.

Todos los objetos voladores vinieron del lado paquistaní y regresaron después de sobrevolar territorio indio durante unos minutos, dijeron.

Las fuerzas de seguridad inician operaciones de búsqueda terrestre

Según los funcionarios, las fuerzas de seguridad lanzaron una operación de búsqueda en el terreno después de notar el movimiento de presuntos drones en las áreas de avanzada.

El ejército abre fuego en el sector de Nowshera tras el avistamiento de un dron

Las tropas del ejército que custodiaban el sector Nowshera a lo largo de la línea de control en Rajouri dispararon con ametralladoras medianas y ligeras mientras observaban zumbido El movimiento sobre el pueblo de Gania-Kalsian alrededor de las 6:35 pm, dijeron, informó PTI.

Otro dron fue detectado en la aldea de Khabbar en Teryath, en el distrito de Rajouri, a las 6:35 p.m. El objeto volador con luz parpadeante vino de la aldea de Dharmsal en Kalakote y avanzó hacia Bharakh, dijeron las autoridades, informó PTI.

Objetos parecidos a drones detectados en los sectores de Samba y Poonch

Un objeto parecido a un dron, con una luz parpadeante, fue visto flotando durante unos minutos sobre la aldea de Chak Babral en el sector Ramgarh de Samba alrededor de las 7:15 p. m., dijeron.

Otro objeto parecido a un dron fue visto moviéndose desde Tain hacia Topa en el sector Mankote, ubicado a lo largo de la LoC, en poonch distrito a las 18.25 horas, informó PTI.

Se recupera un envío anterior de armas lanzado por un dron paquistaní

El viernes por la noche, las fuerzas de seguridad recuperaron un cargamento de armas, supuestamente arrojado por un dron procedente de Pakistán, en la aldea Paloora de Ghagwal, cerca del IB en el distrito de Samba.

La Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) y Jammu y Cachemira La policía lanzó una operación de búsqueda conjunta después de que se recuperara un cargamento de armas y municiones en la aldea fronteriza de Paloora, en el distrito de Samba.

La recuperación incluyó dos pistolas, tres cargadores, 16 cartuchos y una granada, agregaron.

Pistola, Glock y granada fabricadas en China encontradas en el dron

El envío incluía una pistola de 9 mm fabricada en China con dos cargadores, una pistola Glock de 9 mm con un cargador y una granada de mano china con la marca SPL HGR 84.

Según la policía, también se recuperaron del paquete un total de dieciséis balas reales de 9 mm.

(Con aportes de PTI)





