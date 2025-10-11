Presunto exceso de velocidad, un miembro del TNI muerto y cuatro heridos

Lo siento. – Se produjo un solo accidente en la aldea de Jalan Poros Wanakarta, distrito de Lolong Guba, Buru Regency, Maluku, el viernes (10/10/2025) alrededor de las 15.40 WIT. Un minibús conducido por miembros del TNI de Kodim 1506 Namlea volcó y se estrelló contra la casa de un residente. Este incidente mató a una persona e hirió a otras cuatro.

Evacuación de un accidente fatal para miembros del TNI en Buru Regency, Maluku

El jefe de policía de Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, explicó que un automóvil Suzuki Ertiga negro con matrícula DE 1745 AS conducía a alta velocidad desde la dirección de Ohilahin Village hacia Wanakarta Village.

«El minibús transportaba a cinco miembros del TNI. Cuando pasó por el lugar, el vehículo supuestamente circulaba a gran velocidad, por lo que el conductor perdió el control, el coche se desvió y luego se estrelló contra la casa de un residente antes de volcarse», dijo AKBP Sulastri en su declaración del sábado (10/11/2025).

El fuerte sonido del impacto conmocionó a los residentes locales. Uno de los testigos, Hadi Prayento (29), dijo que escuchó un fuerte ruido proveniente de la casa de Jumarlin, no lejos del lugar.

«Después de escuchar un fuerte impacto, el testigo vio que un vehículo Suzuki Ertiga negro con matrícula DE 1745 AS se había estrellado contra una casa de los residentes no lejos de él», dijo el jefe de policía.

Los residentes que pasaban por el lugar se reunieron inmediatamente y brindaron ayuda. Ayudaron a evacuar a las víctimas del vehículo y las trasladaron al centro de salud más cercano. Poco después, el personal de la policía de Waeapo llegó al lugar para asegurar el área y ayudar con el proceso de evacuación.

Como consecuencia de este accidente, Serda Fauzi Tuharea murió en el lugar. Mientras tanto, cuatro de sus compañeros sufrieron heridas, tanto leves como graves, y fueron trasladados inmediatamente al Centro de Salud Comunitario para recibir tratamiento médico.



Las cuatro víctimas heridas fueron:

Capitán Inf. Usrin Sanduan, sufrió una fractura en la mano derecha.

Teniente Inf. Riadi sufrió laceraciones en la cabeza y una fractura en el hombro derecho.

Pelda Basri Malagapi, sufrió fractura en la mano y heridas en la cabeza.

Sertu Agung sufrió heridas leves en las piernas, las manos y la cabeza.