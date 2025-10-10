Presunto dinero hawala enviado a Maharashtra «saqueado» por la policía de Madhya Pradesh







En una gran vergüenza para el Policía de Madhya PradeshDiez miembros del personal, incluido un oficial de subdivisión de la policía (SDOP), han sido suspendidos por supuestamente saquear 1,45 millones de rupias de presunto dinero hawala que se transportaba desde el área estatal de Katni a Jalna en Maharashtra, informó la agencia de noticias PTI. Los agentes suspendidos también presuntamente agredieron al conductor del vehículo antes de huir con el dinero en efectivo, dijeron los agentes el viernes.

El incidente salió a la luz después de que el conductor y el empresario que había enviado el dinero se acercaran a las autoridades policiales, lo que llevó al inspector general (IG) de la policía (zona de Jabalpur), Pramod Verma, a ordenar una investigación sobre el asunto.

Sobre la base del informe preliminar presentado por el IG, el Director General de Policía (DGP) de Madhya Pradesh, Kailash Makwana, emitió una orden de suspensión contra SDOP Pooja Pandey, quien ahora estará adscrito a la jefatura de policía en Bhopal durante el período de suspensión, informó PTI.

Detalles del incidente

Según el superintendente de policía (SP) de Seoni, Sunil Kumar Mehta, el incidente tuvo lugar durante una operación de control de rutina el miércoles por la noche, cuando la policía de la comisaría de Bandol, junto con personal de la oficina del SDOP, interceptó un vehículo de cuatro ruedas en la zona del bosque de Siladehi.

El vehículo Al parecer transportaba una gran suma de dinero en efectivo no contabilizado.

Sin embargo, en lugar de registrar la incautación según el procedimiento, el equipo policial supuestamente agredió al conductor, lo ahuyentó e intentó usurpar el efectivo, informó PTI. Tampoco informaron del incidente a sus mayores, violando el protocolo establecido.

El asunto salió a la luz cuando el hombre de negociosreclamando la propiedad del dinero, denunció el incidente en la comisaría de policía de Kotwali a la mañana siguiente.

Tras la denuncia y la creciente presión, diez policías fueron suspendidos.

Si bien los informes iniciales sugieren que la cantidad involucrada fue de 1,45 millones de rupias, hay afirmaciones que sugieren que el vehículo llevaba más de 2,96 millones de rupias en fondos hawala.

La cantidad exacta se confirmará tras la investigación en curso, dijo un funcionario.

La investigación ha sido entregada al superintendente adicional de policía de Jabalpur, Ayush Gupta, quien llegó a Seoni el jueves por la noche. IG Pramod Verma ha elaborado un informe detallado dentro de tres días, añadió SP Mehta.

Además del SDOP Pooja Pandey, el personal policial suspendido incluye:

Subinspector Arpit Bhairam (responsable de la estación Bandol)

Jefes de policía Makhan y Ravindra Uike

Agentes Jaggish Yadav, Yogendra Chaurasia, Ritesh (conductor), Neraj Rajput, Kedar y Sadafal

IG Verma confirmó que se presentó una propuesta formal de acción contra el SDOP a la jefatura de policía de Bhopal, tras lo cual se aprobó su suspensión.

(Con entradas PTI)





Fuente