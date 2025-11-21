Presunta mala práctica en la circuncisión infantil para cortar los genitales, la partera en Pelalawan se convierte en sospechosa

Pekanbaru, VIVA – La Unidad de Investigación Criminal (Satreskrim) de la Policía de Pelalawan Resort, provincia de Riau, nombró a un partera con las iniciales EV como sospechoso en un caso de presunta mala praxis circuncisión una persona niño provocando así que le cortaran los genitales.

«La partera EV ha sido nombrada sospechosa en el caso de presunta circuncisión injusta», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Pelalawan AKP I Gede Yoga Eka Pranata en un comunicado recibido en Pekanbaru el viernes.

Gede Yoga explicó que el nombre del sospechoso se debe a que los investigadores confirmaron que hubo un elemento de negligencia en la circuncisión de EV en junio de 2025.

Esto fue después de examinar a varias partes, desde el reportero, el denunciado, el personal médico de la Asociación de Médicos de Indonesia (IDI), el Servicio de Salud, el Jefe del Centro de Salud Comunitario, hasta los peritos.

«Después de que el caso pasó a la etapa de investigación y a través del título del caso, designamos oficialmente a EV como sospechoso», dijo.

Por sus acciones, EV es sospechoso de violar el artículo 360 del Código Penal relativo a la negligencia que causa enfermedad o daño a otras personas, así como las disposiciones penales de la Ley N° 17 de 2023 en Materia de Salud.

Gede Yoga dijo que su partido había enviado la primera citación a EV para ser interrogado como sospechoso, pero no se presentó. Los investigadores enviarán una segunda citación.

La víctima de este caso es un niño de nueve años de iniciales AS. Sufrió heridas graves después de que la partera EV le cortara la cabeza del pene durante el proceso de circuncisión.

El incidente comenzó cuando AS fue circuncidado en el sitio de práctica de EV en la aldea de Pulau Muda, distrito de Teluk Meranti. En ese momento, se decía que el proceso de circuncisión había transcurrido sin problemas, pero a AS le envolvieron los genitales con vendas y le permitieron irse a casa con sus padres.

Sin embargo, unos días después AS se quejó de dolor al orinar acompañado de sangrado. Cuando los padres quitaron el vendaje, se sorprendieron al descubrir que le habían cortado la cabeza de los genitales al niño.

Se intentó mediar en este caso, pero hubo una reunión. entre La familia de la víctima y la matrona de EV no llegaron a un acuerdo. Como resultado del lento tratamiento inicial, la familia de la víctima tuvo que hacerse cargo de los gastos médicos del traslado de AS al hospital de Pekanbaru.

Tras conocerse el caso, el Servicio de Salud intervino para acompañar a la víctima. Insatisfecha con el tratamiento y la condición de AS, que sufrió lesiones permanentes, la familia decidió emprender acciones legales y denunció el caso a la policía de Pelalawan. (Hormiga)