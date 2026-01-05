Presunta corrupción del fondo aldeano en East Seram, Maluku, las pérdidas estatales alcanzan los 1.100 millones de IDR

Lo siento. – La policía de East Seram Resort (Polres), Maluku, arrestó al jefe oficial (Pj) de la aldea administrativa estatal de Ainena, distrito de East Seram, Moh. Anshar Kakat (45). Fue arrestado en relación con presuntos actos criminales de corrupción en la gestión de Village Funds (DD) y Village Fund Allocation (ADD).

Lea también: Ex jefe de aldea en Bogor Corrupción de Rp. 500 millones en fondos comunitarios para favores y visitas a enfermos



El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de East Seram, AKP Rahmat Ramdani, dijo que el presupuesto total gestionado por el sospechoso alcanzó los 3.157.514.088 IDR.

«Fue arrestado por el caso de gestionar el Presupuesto del Fondo Aldea (DD) y la Asignación del Fondo Aldea (ADD) con un presupuesto total de 3.157.514.088 IDR», dijo AKP Rahmat Ramdani, el lunes (1/5/2026).

Lea también: Corrupción de los fondos de la aldea para volver a casarse, el ex jefe de la aldea en Serang va a la cárcel





La policía de East Seram arrestó al jefe interino de Ainena Village por presunta corrupción de 1.100 millones de IDR

Aparte de Moh. Anshar Kakat, los investigadores también detuvieron al tesorero de Ainena Village, Enci Safrin Kakat (36). Ambos son sospechosos de estar involucrados en irregularidades en la gestión de DD y ADD para el ejercicio fiscal 2021 a 2023.

Lea también: Nurhayati presenta un juicio previo y solicita que se revoque la condición de sospechoso



Según los resultados de la auditoría de la Inspección Regional de East Seram Regency, hubo pérdidas financieras estatales debido a la gestión presupuestaria. Así se indica en la carta de inspección número 700-1/146/2025 del 19 de agosto de 2025 relativa al informe sobre los resultados del cálculo de las pérdidas estatales por el uso de los fondos de la aldea y las asignaciones de fondos de la aldea para la aldea administrativa de Ainena.

«El valor de las pérdidas financieras estatales alcanzó los 1.162.403.513 IDR», dijo Rahmat.

Detalló que en el año fiscal 2021 las pérdidas estatales alcanzaron los 303.084.673 IDR. Luego, en 2022, la pérdida se registró en 484.905.465 IDR. Mientras tanto, en 2023, las pérdidas financieras estatales alcanzarán los 374.413.375 IDR.

«Las pérdidas financieras estatales totales gestionadas por el jefe interino de Ainena Village junto con el tesorero de la aldea en los años presupuestarios 2021, 2022 y 2023 ascendieron a 1.162.403.513 IDR», dijo.

Según Rahmat, desde el desembolso del presupuesto, los fondos están bajo el control de los dos sospechosos. El presupuesto estaba previsto inicialmente para llevar a cabo una serie de programas en las aldeas, pero hasta ahora nunca se ha realizado.

«Desde el desembolso del presupuesto, los fondos se han mantenido o están bajo el control del sospechoso como jefe interino y tesorero de la aldea, que estaba previsto que se utilizara para programas de la aldea, pero hasta ahora esto no se ha implementado», dijo.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal también reveló que algunos de los fondos de la aldea supuestamente se utilizaron para los intereses personales de los sospechosos, incluso para gastos en lugares de entretenimiento. Mientras tanto, la otra parte se utiliza para gastos inesperados como actividades sociales comunitarias, asistencia con los costos hospitalarios, transporte de pacientes para dar a luz, asistencia en la construcción de depósitos de agua para mezquitas y matrículas escolares de los niños.