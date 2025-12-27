Presumiendo de tus vacaciones en Japón, hablando de disfrutar la vida

Japón, VIVA – No Aura Kasih ha vuelto a robar la atención después de finalmente volver a estar activo en Instagram en medio del ajetreado tema de su supuesta cercanía con Ridwan Kamil. Luego de optar por guardar silencio por un tiempo y limitar las interacciones en las redes sociales, la cantante y actriz subió su último retrato mostrando el ambiente de unas vacaciones en Japón.

En la carga, Aura Kasih compartió varias fotos que la muestran disfrutando de un viaje a Sakura Country. Algunos de los lugares destacados incluyen el área de la ciudad de Kioto y el cementerio Nishi Otani, uno de los sitios históricos y espirituales más conocidos de la región. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Aura parecía posar de manera relajada, mostrando una atmósfera tranquila que contrastaba con las ruidosas noticias sobre ella en Indonesia. A través de la descripción de la carga, la cantante de la canción Mari Bercinta escribió un breve mensaje describiendo sus condiciones de vida actuales.

«Felices fiestas 2025. Un poco desconectado, mucho para disfrutar de la vida», escribió en inglés Aura Kasih, citada el sábado 27 de diciembre de 2025.

Esta carga es la última publicación de Aura Kasih después de haber elegido previamente cerrarse a los comentarios públicos. Al igual que publicaciones anteriores, la columna de comentarios sobre la foto de las vacaciones permanece deshabilitada. Este paso muestra la coherencia de Aura al mantener distancia de las respuestas de los internautas en medio de la creciente especulación.

Se sabe que Aura Kasih de hecho desactivó la columna de comentarios en su cuenta de Instagram desde que su nombre fue arrastrado al tema de su presunto romance con Ridwan Kamil. Esta cuestión se difundió rápidamente y provocó diversas reacciones públicas, incluidas críticas y suposiciones que circularon en las redes sociales.

Sin embargo, sobre la veracidad de la noticia, Aura Kasih ha dado una aclaración a través de su abogado. Negó firmemente todas las acusaciones vertidas en su contra. De hecho, se dice que la madre de un niño está dispuesta a tomar medidas legales para responder a quienes se considere que están difundiendo información falsa.

El abogado de Aura Kasih, Yanti Nurdin, dijo que su cliente consideraba que esta cuestión era completamente inconsistente con los hechos. Actualmente, el equipo legal está recopilando diversas pruebas como base para emprender acciones legales.