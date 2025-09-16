Press Organic Contamonic, PGN cooperó el Ministerio del Edificio LHK Tahu Jombang WWTP

Yakarta, Viva – Pertamina Gas Subholding, Pt Perusahaan Gas Negara Tbk Alias PGNenfatizando el compromiso de lanzar esfuerzos para desarrollar la comunidad, como a través del Programa Kampung Pangan Shine (ecológico, higiénico y famoso) que se lleva a cabo Regencia de Jombang.

Leer también: Los desechos de palma se convierten en energía limpia



El director de recursos humanos y apoyando el negocio de PGN, dijo Rachmat Hutama, el programa que llevó al Ministerio de Medio Ambiente y al Gobierno Regional de Jombang Regency se llevó a cabo para alentar a Jombang Regency como un centro de la industria de Tofu ecológico mientras ayudaba a mejorar el nivel económico y el bienestar de la comunidad.

Iniciativa Kampung Food Shining Inicialmente se originó en el problema desperdiciar La fábrica de tofu en Jombang Regency, que ha sido un problema ambiental grave durante años. Hay 88 industrias de tofu que no tienen un sistema de gestión de residuos, por lo que tiene un impacto negativo en la calidad del agua del río, las tierras agrícolas y la salud de la comunidad circundante.

Leer también: Fieles para usar BBG, PGN compartió 600 paquetes de alimentos gratuitos a los conductores de gas Bajaj



«Por lo tanto, PGN colabora con el gobierno regional de KLH y Jombang para formular una solución integrada, para superar los problemas ambientales existentes», dijo Rachmat en su declaración, el martes 16 de septiembre de 2025.



PGN Mantenga el ranking de Outlook Estable de las clasificaciones Fitch

Leer también: Farmers costeros conjuntos Jepara, desarrolló 10 hectáreas de arroz de Biosalin



El negocio basado en Tofu es un producto superior de la gente de Jombang. Por lo tanto, Rachmat espera que con el apoyo del fortalecimiento del medio ambiente, social y económico, se espera que este paso pueda ser un valor agregado para la calidad del tofu típico del área.

Las actividades del programa Food Village Shine se llevarán a cabo en varios puntos. En los aspectos ambientales titulados «Tangguh Jombang», se construirá una planta de tratamiento de aguas residuales (Wwtp) Comunal para procesar las aguas residuales de tofu y puede acomodar aproximadamente 88 negocios de tofu basados ​​en el hogar.

De las 88 fábricas de tofu que operan en el distrito de Jogoroto, todos los días requiere suministro de soja para alcanzar 84 toneladas por día. Desde el proceso de producción, los desechos líquidos con un volumen de alrededor de 1,260 m³ o equivalente de 1,260,000 litros se producen por día, con demanda biológica de oxígeno (BOD) que alcanza 4,200 kilogramos por día.

A través del procesamiento con instalaciones de tratamiento de aguas residuales comunales, los niveles de BOD se reducen con éxito a solo 960 kilogramos por día. De modo que la calidad de los desechos producidos es más amigable con el medio ambiente y de acuerdo con los estándares de gestión ambiental sostenible.

Jombang Regent, agregó Warsubi, la fábrica de tofu en Jogoroto Jombang, que absorbió a miles de trabajadores con ingresos por encima de UMR, había traído grandes desafíos en la gestión de desechos de producción de tofu que contamina el río.

«Estamos muy agradecidos por la cooperación de la construcción de la CTA comunal entre KLH y DLH Jombang con pleno apoyo del Grupo Pertamina a través de PGN», dijo.