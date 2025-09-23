Presiones de precios, cambios de transmisión, coproducción

SAN SEBASTIAN, España – El cine latinoamericano tiene el talento, pero la economía requiere creatividad, productores y financiadores advirtieron en el Panel Global Reach Global de América Latina de San Sebastián, parte de su conferencia creativa de inversores. La financiación del estado volátil, los bajos puntos de precio y la fragmentación de la distribución hacen que la creatividad de los productores sea primordial. Seis conclusiones de la sesión:

Habla para la acción

Para Amazon MGM Studios ‘ Javiera BalmacedaEl camino a seguir se encuentra en parte en los géneros que no se asocian tradicionalmente con la región. «Sayen», producido por JugarUn accionista ambiental chileno, viajó ampliamente a través de América Latina y en Europa, envolviendo a Amazon para poner en los cines de su próximo thriller de acción mexicana «Venganza».

Esa estrategia está respaldada por el peso corporativo. «Amazon compró MGM, que es un gran distribuidor teatral», recordó Balmaceda a la audiencia. «Es aditivo, una gran oportunidad para el boca a boca: las personas van a los cines, obtienen esa experiencia y luego, con suerte, la vuelve a ver en casa, o lo atrapan si se lo perdieron. Está funcionando para nosotros como un multiplicador versus como distractor».

Un alcance global estrecho

Pero la escala sigue siendo un obstáculo. «Los latinoamericanos no van al cine para ver películas latinoamericanas», dijo Juan de Dios Larraín de Fabula, señalando una participación local del 3% en Chile. El precio es parte del problema: “Cuando estás en un cine … pagarás $ 10 por una película que cuesta $ 1 millón o $ 2 millones, y tienes otro que cuesta $ 200 millones con Brad Pitt, y las entradas cuestan lo mismo. ¿Se establece el precio de la manera correcta? Esa es la pregunta «. Más allá de América Latina, el lenguaje dificulta las cosas.

Construir audiencias en pequeños incrementos

El productor europeo Katrin Pors de Snowglobe destacó una realidad dura: «Es claramente difícil para las películas viajar bien. Siempre las películas del festival, y la audiencia es limitada, pero está allí. Si reúnes 50,000 en un país, 50,000 en otro, puedes construir una audiencia». El descubrimiento del festival todavía impulsa la circulación, argumentó, pero las películas latinoamericanas necesitan cada vez más elenco, escala y coproducción para competir por las tragamonedas internacionales.

Distribución fragmentada, financiamiento frágil

La fragmentación a menudo se ve como un desafío, pero para Rossi, «desde un punto de vista financiero, cuanto más fragmentado mejor». Argumentó que más distribuidores locales con sus propios ecosistemas podrían aumentar los precios y el poder de negociación, en lugar de los acuerdos panregionales que los reducen. Al mismo tiempo, los presupuestos deben ser «de tamaño correcto», insistió Balmaceda. «Todos siempre quieren más. Tenemos que mantenerlo y no explotarlo, de lo contrario se vuelve ineficiente e imposible repetir el año siguiente».

El ciclo de la streamer

Las relaciones con las plataformas también han cambiado. «Hubo una burbuja bajo el supuesto de que más contenido traería más suscriptores, lo que no funcionaría», recordó Larraín de la fiebre de la transmisión citando a Starz y Vix como compañías que vinieron y venían en términos de producir ficción. Con menos tragamonedas ahora disponibles de los streamers globales, los productores enfrentan una intensa competencia, dijo, incluso cuando los proyectos marcan cada casilla.

Hacia la madurez

Los panelistas acordaron que América Latina necesita mayor estabilidad. «Sea más Europa», instó Rossi; Ciclos de financiación más predecibles, más independencia de los horarios del gobierno. El reembolso de efectivo de Colombia ya está dibujando brotes. «I’m Still aquí» de Brasil, un ganador del Oscar, fue financiado completamente privado, al igual que la secuela «A Dogs Will 2.» «Eso dice mucho sobre lo que no depende de lo que puede hacer un horario gubernamental», dijo Rossi.

América Latina vio un rebote marcado en la década de 2000 gracias al talento notable, respaldado por la financiación del gobierno: piense en Carlos Reygadas en México, Pablo Larraín en Chile. Ahora, los panelistas advirtieron, manteniendo impulso requerirá modelos financieros más resistentes.