Presione la redacción alimentaria restante de la política gubernamental regional y el mundo de los negocios debe ser teritada

Yakarta, Viva – encogido y residual alimento (SPP) es un gran desafío que es perjudicial para la economía, el medio ambiente y las sociales, por lo que este problema ahora se presenta como una prioridad en la hoja de ruta de gestión RPJMN 2025-2029 y National SSP. Por lo tanto, es necesario colaborar con varias partes para aumentar la comprensión relacionada con este asunto.

El Director Ejecutivo del Consejo de Negocios de Indonesia para el Desarrollo Sostenible (IBCSD) Indah Budiani, dijo que la celebración de cuatro años de iniciativa de cooperación mutua para superar la contracción y la comida restante en 2030 (GRASP) 2030 se convirtió en un impulso importante para fortalecer la sistemia de múltiples vasos en el manejo del SSP.

«Queremos asegurarnos de que este compromiso no se detenga en la declaración, sino que se realiza en capacidad real a través de la capacitación para los gobiernos locales y el mundo de los negocios para poder integrar la gestión del SNC en sus prácticas y políticas», dijo Indah a partir de su declaración, miércoles 1 de octubre de 2025.

Explicó que este fue el que lo subyace con la Lestari Food System Coalition (KSPL), colaborando con la Agencia Nacional de Alimentos (Bastardo) y asociación para el crecimiento verde y los objetivos globales 2030 (P4G), manteniendo un cálculo del cálculo del cálculo de alimentos y los alimentos restantes (SSP) para empresas y gobiernos locales.

Taller de cooperación mutua Superación de contracción y alimentos residuales (GRASP) 2030

Esta actividad se llevó a cabo en conmemoración del Día Internacional de Conciencia de la Pérdida de Alimentos y los Desechos de los Alimentos (IDAFLW) 2025, así como la culminación de la celebración 2030 de cuatro años.

El jefe de la Agencia Nacional de Alimentos, Arief Praseteto Adi, dijo en sus comentarios que Indonesia también se comprometió a llegar al objetivo de los ODS 12.3 como se indica en el RPJMN 2025-2029. Donde la gestión del SNC es una de las actividades prioritarias con un objetivo de porcentaje de rescate de alimentos de alrededor del 3-5 por ciento por año.

«El éxito del manejo del SNC requiere compromiso y colaboración entre los sectores, con pasos concretos dados por Bapanas, que está en colaboración con varios socios en el movimiento de ahorro de alimentos», dijo.

Esta actividad es al mismo tiempo una oportunidad para introducir y practicar los métodos estándar de cálculos de cruceros y el resto de los alimentos lanzados por el KSPL, la Agencia Nacional de Alimentos y el Ministerio de PPN/Bappenas el 24 de septiembre de 2024 a colegas de negocios. Especialmente en los sectores de fabricación, venta minorista, horeka (hotel, restaurante, cafetería) y gobiernos locales.

El jefe de la Secretaría de KSPL, Gina Karina, enfatizó la importancia de este entrenamiento como un primer paso para determinar la estrategia de intervención del SNC más medible y en función de los datos.

«Que el final del año, cada uno de los socios comerciales y los gobiernos locales presentes hoy ya tenga al menos el borrador de la estrategia inicial para la disminución del SNC que está listo para implementarse el próximo año», dijo Gina.