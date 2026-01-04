Jacarta – presidente de venezuela nicolás Maduro enfrenta hasta cuatro cadenas perpetuas en prisión en la acusación penal presentada en Estados Unidos de Américasegún documentos judiciales.

En marzo de 2020, Maduro y varios partidos sospechosos de conspirar con él fueron acusados ​​en cuatro casos.

Los cargos incluyen conspiración relacionada con narcoterrorismo, tráfico de cocaína a Estados Unidos, uso y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos en actividades de narcoterrorismo.

Aparte de eso, Maduro también fue acusado de conspiración para poseer y utilizar estas armas y artefactos explosivos.

Cada uno de los cargos conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

Ese mismo día, el Presidente COMO donald Triunfo afirmó que sus tropas habían lanzado un ataque a gran escala contra Venezuela.

Trump también anunció que Maduro y su esposa habían sido arrestados y sacados de Venezuela.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, pronto serían juzgados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. (Hormiga)