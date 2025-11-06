Presidente senior de Golkar, Mi peligro

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales y Presidente General del Partido Golkar Bahlil Lahadalia hizo una broma cuando asistió a la inauguración de la fábrica indonesia de productos químicos Lotte en Cilegon, Banten, el jueves 6 de noviembre de 2025.

Lea también: Adies Kadir vuelve a estar activo como miembro de la RPD, Golkar: puede centrarse en servir al pueblo



En su discurso de bienvenida, Bahlil bromeó al saludar al Ministro Coordinador de Economía. Airlangga Hartarto.

Inicialmente, Bahlil saludó a los invitados que asistieron a la agenda. También expresó su agradecimiento al Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, que se tomó el tiempo de asistir a la inauguración de esta fábrica.

Lea también: Adies Kadir vuelve a estar activo como miembro de la RPD, esta es la reacción de Golkar



«Señor presidente, nos gustaría agradecerle mucho porque hoy estuve aquí anoche y les dije a los amigos de Lotte: ‘Sí, sólo oren para que el señor presidente asista porque la agenda del señor presidente hoy está ocupada'», dijo Bahlil.

También expresó su gratitud porque Prabowo se tomó el tiempo de asistir a este evento de inauguración. La razón es que el ex Ministro de Defensa llegó en helicóptero en medio de su apretada agenda.

Lea también: El crecimiento económico de Indonesia en el tercer trimestre de 2025 alcanza el 5,04 por ciento



«Pero gracias a Dios, el presidente vino aquí en helicóptero como una forma de compromiso de que Indonesia no sólo abrirá la alfombra roja a un país, sino a todos los países, incluido el lanzamiento del Lotte coreano hoy», dijo.

Luego, Bahlil continuó saludando a los invitados presentes, incluido Airlangga. Bromeó diciendo que tenía que saludar a Airlangga, porque era un alto nivel en el sector del partido porque se había desempeñado como presidente general.

«Lo que respeto es al Ministro Coordinador de Economía, Sr. Airlangga Hartarto, este es el presidente general de Golkar, así que tengo que respetarlo, de lo contrario estaré en peligro», dijo.