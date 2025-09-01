Presidente Prabowo Promise discutiendo inmediatamente el proyecto de ley de la división de activos

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Se dice que prometió realizar discusiones inmediatamente relacionadas con el proyecto de ley (RUU) del agarre de activos.

Prabowo reveló la promesa al celebrar una reunión con el liderazgo de los partidos políticos (partidos políticos), figuras interreligiosas y líderes obrero en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

«Prometió el primero, Factura de la división de activos Discutido inmediatamente «, dijo el presidente de la confederación de sindicatos en toda Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena en una conferencia de prensa.

Además del proyecto de ley de acogida de activos, Prabowo también prometió hacer un seguimiento de las demandas de los trabajadores, a saber, Factura de mano de obra.

«Y también el proyecto de ley de trabajo solicitado por los trabajadores, pidió al orador del DPR que las partes discutieran de inmediato de inmediato, y acordó ser discutido de inmediato», dijo.

Mientras tanto, el presidente del Partido Presidencial dijo que Iqbal dijo que había tres paquetes de la división del borrador de las demandas laborales entregadas a Prabowo en la reunión.

Los tres proyectos de ley en cuestión son el proyecto de ley de mano de obra, el proyecto de ley de la división de activos y el proyecto de ley sobre elección limpio.

«Proponemos una elección limpia. Por lo tanto, la corrupción debe comenzar con una elección limpia. La mayoría de la corrupción ocurre en los funcionarios estatales, tanto legislativos, judiciales y ejecutivos», dijo Iqbal.

«Especialmente en la legislatura y ejecutivo, por lo tanto, una elección limpia es la mejor manera, que llamamos rediseño del sistema electoral. Esos son 3 paquetes de leyes», dijo.