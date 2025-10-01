Presidente Prabowo Perdana liderando la ceremonia del Día del Power Power del Pancasila

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto dirigir la ceremonia de advertencia Día de la santidad de Pancasila En 2025 en el Monumento Pancasila Sakti, Lubang Buaya, East Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

La ceremonia de magia de Pancasila se celebró alrededor de las 08.00 Wib, para ser el primero para el presidente Prabowo Subianto fue nombrado el 20 de octubre de 2024. En esta ocasión, el presidente Prabowo Subianto como inspector de ceremonia.

«Informar la conmemoración del Día del Poder de Pancasila en 2025 está listo para comenzar», dijo el coronel PNB. M. Amry Taufany como Comandante de la ceremonia. Se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea 2002 y actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Operaciones de Supadio Lanud, Pontianak, West Kalimantan.



Coronel Pnb M Amry Taufany, comandante de la ceremonia de conmemoración del Día de poder de Pancasila

La reserva del comandante de la ceremonia fue el coronel de infantería Didin Nasrudin Darsono, quien nació en Sidoarjo el 5 de julio de 1979. Se graduó de la Academia Militar en 2001 y se desempeñó como jefe de la Sección Territorial de Corporaje 163/Wirasatya Kodam IX/Udayana.

Mientras tanto, los oficiales ceremoniales fueron confiados al general de brigada Fitriana Nur Heru Wibawa. El oficial de TNI de alto rango que nació en Mempawah el 8 de junio de 1978 se graduó de la Academia Militar de 1999 y ahora se desempeñó como Jefe de Gabinete del Comando de Garriz Permanente I/Yakarta.

Las filas de ministros y funcionarios estatales que asistieron a la ceremonia hoy, incluido el vicepresidente indonesio Gibran Rakabuming Raka, el Ministro de Estado Praseteto Hadi, el Ministro de Cultura Fadli Zon, coordinando el Ministro de Política y Seguridad Djamari Chaniago, Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin, coordinada ministro de la economía de la economía de la economía de la economía.

Ministro de Inmigración y Correccional Agus Andrianto, Ministro de Asuntos Interiores Tito Karnavian, Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin, Ministro de Coordinación de Desarrollo Humano y Cultura Pratikno, Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Ministro de Religión Nasarudin Umar, Ministro de Comercio Budi Santoso, comandante de TNI General Tni Agus Subiyanto, Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo Sigit Prabowo, Presidente del Parlamento Indonesio Puan Maharani, presidente del MPR indonesio Ahmad Muzani y presidente del DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno y Viceministro de Comunicación y Angga Digital Raka Prabowo, Secretario del Gabinete Teddy Indra Wijaya, Viceministro de Comercio Dyah Roro Esti Widya Putri, Viceministro de Turismo Ni Luh Puspa, Viceministro de Ministro de Manpower Afriansyah Noor.