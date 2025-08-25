Presidente Prabowo Awards Awards Mahaputers Stars to Hajj Isam

Yakarta, Viva – El empresario de Kalimantan del sur Andi Syamsuddin Arsyad o conocido familiarmente como Haji IsamAcepta oficialmente señales honor del presidente de la República de Indonesia Prabowo Subanto.

El título tenía la forma de la estrella principal de Mahaputera fijada directamente por el presidente en la ceremonia Otorgar Signos de honor de la República de Indonesia en el Palacio Estatal, Central Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025

La principal estrella de Mahaputers es la tercera clase del honor de la estrella de Mahaputera.

Esta apreciación se da a las principales figuras para mantener la integridad, la supervivencia y el éxito de la Unión de la República de Indonesia a través de una extensa devoción y sacrificio.

«Bintang Mahaputera Utama fue entregado a Andi Syamsuddin Arsyad», dijo el anfitrión de la procesión oficial.

Haji Isam y su esposa avanzan antes de que el presidente reciba premios. Con un traje negro, recibió una honda y una señal de servicio de Prabowo Subianto.

El premio fue otorgado a la contribución de la peregrinación de ISAM en el campo económico, especialmente al crear empleo y mover las ruedas de desarrollo.

«Se le atribuye un crecimiento económico regional y nacional extraordinario. Construyó su progreso comercial, especialmente en el sector minero de carbón, transporte e infraestructura y abrir muchos empleos», dijo el anfitrión.