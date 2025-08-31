Presidente Murmu para visitar Karnataka y Tamil Nadu del 1 al 3 de septiembre







El presidente de la India, Droupadi Murmu, Visitará Karnataka y Tamil Nadu del 1 al 3 de septiembre de 2025, dijo un comunicado el domingo.

Según el comunicado, el presidente Murmu adornará las celebraciones del Jubileo de Diamantes del Instituto de Discurso y Audiencia de All India (AIISH) en Mysuru, Karnataka, el 1 de septiembre.

El 2 de septiembre, el Presidente Llegará a las 120 celebraciones del Día de la Fundación de City Union Bank en Chennai, Tamil Nadu. El 3 de septiembre, el presidente adornará la décima ceremonia de convocatoria de la Universidad Central de Tamil Nadu en Thiruvarur.

Anteriormente, el presidente chino, Xi Jinping, intercambió mensajes de felicitación con el presidente Droupadi Murmu el jueves, marcando el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China e India. El presidente Xi señaló que «China e India son civilizaciones antiguas, principales países en desarrollo y miembros importantes del Sur Global».

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, el embajador chino en India Xu Feihong destacó que ambos países están en una «etapa crítica en su respectiva impulso de modernización».

«El desarrollo de China-India Las relaciones demuestran que es la opción correcta para ambas partes convertirse en socios para el éxito mutuo y realizar un PAS de deux cooperativo del dragón y el elefante, que sirve por completo a los intereses fundamentales de los dos países y pueblos «, señaló el enviado chino.

El presidente Murmu expresó el jueves el dolor por la pérdida de vidas en el incidente del colapso del edificio en el distrito de Maharashtra Palghar.

En una publicación sobre X, el presidente Murmu calificó el incidente «extremadamente trágico».

«El colapso de un edificio en Para girarMaharashtra, lo que resulta en la muerte de varias personas es extremadamente trágica. Expreso mis condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos en este accidente y rezo por la rápida recuperación de los heridos «, publicó el presidente.

El presidente Droupadi Murmu deseó el miércoles a los indios que vivían en todo el mundo con motivo de Ganesh Chaturthi. (Ani)

