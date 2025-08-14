Presidente Murmu para dirigirse a la nación; Seguridad ajustada en Jammu antes de I-Day







El presidente Droupadi Murmu se dirigirá a la nación el jueves, en vísperas de El 79º Día de la Independencia de la India.

La dirección se transmitirá a las 7:00 pm a través de la red nacional de Akashvani y se transmitirá en todos los canales de Doordarshan, comenzando con la versión hindi seguida de la versión en inglés.

La transmisión en Doordarshan será seguida por transmisiones de idiomas regionales en los respectivos canales regionales. Akashvani emitirá las versiones de idiomas regionales a las 9:30 pm en sus redes regionales correspondientes.

Seguridad reforzada en Jammu antes del Día de la Independencia, la red fronteriza en alerta máxima

La seguridad se intensificó en todo el Jammu La región el jueves con aumento de la verificación, patrulla y dominación del área antes de las celebraciones del Día de la Independencia, dijeron las autoridades.

Una cuadrícula de seguridad de varios niveles del Ejército, BSF y la policía de Jammu y Cachemira se han mantenido en alta vigilancia a lo largo de la línea de control y frontera internacional para frustrar cualquier diseño nefasto desde el otro lado de la frontera, dijeron.

Los equipos de respuesta rápida (QRTS) de la policía de JK se han desplegado en la ciudad de Jammu, dijeron, y agregaron que la verificación y el fragmento se han intensificado en los puntos de entrada y salida en cada distrito y en caminos importantes.

El despliegue de la policía y las fuerzas paramilitares centrales a lo largo de la carretera nacional de Jammu-Srinagar y la carretera Jammu-Pathankot también se han fortalecido, dijeron los funcionarios.

La seguridad se ha reforzado en los 10 distritos de la región de Jammu, con más enfoque en la dominación del área y despliegues en distritos infestados de militancia de Rajouri, Poonch, Kishtwar, Doda, Udhampur y Kathua, dijeron.

El principal día de independencia en la función de Jammu se llevará a cabo en el estadio Maulana Azad, donde el viceministro principal Surinder Choudhary desplegará al tricolor y tomará el saludo.

El primer ministro Omar Abdullah presidirá la función principal del Día de la Independencia que se llevará a cabo en el estadio Bakshi en Srinagar.

Se han establecido arreglos especiales alrededor del lugar de la función principal, dijeron.

El superintendente adicional de la policía Udhampur Sandeep Bhat dijo: «En vista de las celebraciones del Día de la Independencia mañana, hemos implementado estrictas medidas de seguridad en todo el distrito, desde carreteras nacionales hasta áreas montañosas como Basantgarh y Latti.

Se desplegan personal de CRPF y CISF, con perros rastreadores y controles antisabotaje en su lugar. La seguridad a lo largo de la carretera está alerta «, dijo.

La seguridad de la red fronteriza se ha apretado aún más, y todas las carreteras fronterizas se mantienen bajo una vigilancia estricta, dijeron los funcionarios, y agregó que se están monitoreando importantes caminos fronterizos y carreteras a través de CCTV.

Policía y las compañías de la Fuerza de Policía Armada Central (CAPF) han sido desplegadas y asignadas la tarea de la verificación intensificada y la dominación del área, patrullando todo el día, dijeron.

La policía ha emitido un aviso de seguridad en los distritos fronterizos gemelos de Rajouri y PoonchBuscando la cooperación de las personas durante la verificación y pidiéndoles que denuncien a las agencias de seguridad cualquier movimiento u objeto sospechoso.





