Presidente Lula quiere que volumen comercial entre RI y Brasil supere los 6 mil millones de dólares

Jacarta – Presidente Brasil Luiz Inácio Lula da Silva declaró una relación economía Su país e Indonesia tienen un gran potencial para crecer mucho más allá del logro actual de alrededor de 6 mil millones de dólares estadounidenses en las últimas dos décadas.

«Le transmití al Presidente Prabowo por qué dos grandes países como Indonesia y Brasil, que juntos representan casi 500 millones de la población mundial, sólo tienen comercio 6 mil millones de dólares estadounidenses. «Ese número es todavía demasiado pequeño, tanto para Indonesia como para Brasil», dijo el presidente Lula en una declaración conjunta en el Palacio Merdeka, Yakarta, el jueves.

Lula afirmó que en 2024 Indonesia pasará a ser el quinto destino exportar agronegocio brasileño.

Sin embargo, según Lula, este valor aún no se corresponde con el potencial de mercado de los dos países.

«Indonesia y Brasil ocupan el cuarto y séptimo lugar entre los países más poblados del mundo, con un total de casi 500 millones de habitantes», afirmó.

El presidente Lula está comprometido a fortalecer la asociación económica entre Brasil e Indonesia para que se conviertan en dos potencias estratégicas en el mapa económico mundial.

Desde la visita de Estado del presidente Prabowo Subianto a la ciudad capital de Brasilia el 9 de julio de 2025, dijo Lula, la cooperación económica entre los dos países se ha vuelto cada vez más abierta, incluido el acceso al mercado para los productos brasileños de exportación a Indonesia.

El presidente Prabowo Subianto y el presidente brasileño Lula da Silva Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Además del sector agrícola, Lula también ve grandes oportunidades en el comercio de productos de valor agregado, especialmente en el sector de defensa, porque Brasil tiene una fuerte base industrial militar y está listo para apoyar las necesidades de Indonesia, especialmente las de la Fuerza Aérea de Indonesia.

en el campo energíaIndonesia-Brasil también discutió la gestión de recursos minerales importantes para la transición a la energía limpia. La cooperación minera seguirá fortaleciéndose a través de un memorando de entendimiento firmado recientemente por los ministros de energía de los dos países.

El presidente Lula y el presidente Prabowo también acordaron acelerar las negociaciones sobre el Acuerdo Comercial Preferencial (ACP) entre Mercosur e Indonesia, antes de que finalice la presidencia brasileña en diciembre próximo. (Hormiga)