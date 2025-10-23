Presidente Lula quiere comercio entre RI y Brasil sin dólares estadounidenses, esta es la razón

Jacarta – Presidente Brasil Sistema mendorong de Luiz Inácio Lula da Silva comercio una libertad más equilibrada, incluso explorando el uso de la moneda de cada país en transacciones bilaterales, con el fin de reducir la dependencia del dólar estadounidense.

Lea también: Presidente Lula quiere que volumen comercial entre RI y Brasil supere los 6 mil millones de dólares



«Indonesia y Brasil no quiere una nueva guerra fría. «Queremos libre comercio y, aún más, queremos explorar el comercio entre países que utilizan sus respectivas monedas», dijo Lula en su declaración en el Palacio Merdeka, Yakarta, el jueves.

Declaró la importancia de que los países en desarrollo, incluidos Indonesia y Brasil, tengan un nuevo coraje para construir un sistema de comercio global más independiente y justo.

Lea también: Presidente Lula elogia el Programa MBG en RI: El desarrollo sostenible debe superar el hambre



Lula afirmó que los dos países estaban comprometidos a fortalecer la cooperación economíaciencia, tecnología, cultura y política sin depender de una gran potencia mundial.

Dijo que el mundo en el siglo XXI exige coraje para cambiar, una determinación que, según dijo, no se poseía en el siglo XX.

Lea también: JCI se fortalece en el nivel 8.274 al cierre de hoy, consulte las 3 acciones más rentables





El presidente Prabowo y el presidente brasileño Lula da Silva Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Por lo tanto, el Presidente Lula llamó a la importancia del multilateralismo en lugar del unilateralismo, y de la democracia económica en lugar del proteccionismo.

El Presidente brasileño agregó que los principales objetivos de ambos países son el crecimiento económico inclusivo, la creación de empleo y la mejora del bienestar de las personas, como manifestación de la responsabilidad moral y política de los líderes hacia su nación.

«Queremos crecer, crear empleos y brindar una vida digna al pueblo, porque ese es el mandato que nos han dado como líderes», afirmó. (Hormiga)