Presidente del MPR llamó a darle título de Héroe al anterior Presidente un esfuerzo para mantener la unidad

Jacarta – Jefe RPM Rhode Island Ahmad Muzani evaluar planes o propuestas para la concesión de títulos héroe nacional hasta cierta cantidad Presidente el primero es un esfuerzo por mantener la unidad, la armonía y la unión.

Consideró que esta era una buena manera de valorar a los líderes y a quienes eran considerados superiores. Según él, la concesión de este título es prerrogativa del presidente Prabowo Subianto.

«Por supuesto que conocemos las deficiencias, pero la tradición de ‘mikul dhuwur mendhem jero’ se ha convertido en nuestra tradición de mantener la unión», dijo Muzani en el complejo parlamentario de Yakarta, el viernes.

Presidente del MPR RI y presidente del Consejo Honorario del Partido Gerindra, Ahmad Muzani

Según él, el gobierno ya no tiene obstáculos constitucionales para conceder el título de héroe a los presidentes anteriores, a saber, el segundo presidente Suharto y el cuarto presidente Abdurrahman Wahid.

Porque, dijo, varios Decretos del MPR RI (TAP) relacionados con estas dos figuras han sido declarados inválidos desde el último período. Aparte de eso, dijo, el presidente Soekarno también recibió el título de héroe durante la era del sexto presidente Susilo Bambang Yudhoyono.

«Así que no existe tal cosa, el MPR considera que ya no hay desventaja constitucional. Por supuesto, el gobierno explicará la razón, tal vez por sus servicios, tal vez por qué y así sucesivamente», dijo.

Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Sociales propuso hasta 40 nombres de figuras para recibir el título de héroe nacional, incluidas activistas laborales de Nganjuk, Java Oriental, Marsinah.

Además de Marsinah, el segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, y el cuarto presidente de la República de Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), otras figuras propuestas, entre otro clérigo de Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim de Tebuireng, Jombang; el general (retirado) del TNI M. Jusuf de Sulawesi del Sur; y el general (retirado) del TNI Ali Sadikin de Yakarta (ex gobernador de Yakarta). (Hormiga)