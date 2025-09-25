Presidente del Lamine Yamal Club Tráctico y los jugadores de Barcelona después del evento Ballon d’Or 2025

VIVA – Star joven Barcelona, Lamine YamalMostrar una actitud de adultos a pesar de no poder ganar Ballon d’Or 2025. El título del mejor jugador del mundo cayó en manos Ousmane DembeleEl delantero del PSG que trajo con éxito su club de campeones de la Liga de Campeones.

Leer también: Más popular: esposa de Hijab Ousmane Dembele, Mees Hilgers Surprise Dutch Football



Dembele anotó ocho goles y seis asistencias en el viaje de PSG ganó Europa por primera vez. Mientras que Yamal, quien anteriormente ganó el Trofeo Kopa como el mejor jugador joven del mundo, tuvo que estar satisfecho en el segundo lugar. El colega de Dembele, Vitinha, completa los tres primeros.

Aunque decepcionado, Yamal todavía mantiene una atmósfera cálida con el grupo de Barcelona en París. Presidente del club Joan laporta Reveló que Yamal realmente trata al equipo con una hamburguesa a la medianoche.

Leer también: Lograr el balón d & rsquo; O 2025, la figura del misterioso hijab hijab Dembele es el foco de atención



«Lamine está muy feliz, bromeando después de la gala. Nos trajo a todas las hamburguesas a la medianoche porque no hemos comido nada y tenemos mucha hambre. [Pau] Cubarsi, algunos otros amigos, participaron. Las hamburguesas son muy sabrosas, por cierto «, dijo Laporta.

Laporta también afirmó tener curiosidad sobre quién es el ganador del Balón de Oro. Le preguntó a Andrés Iniesta, Ronaldinho, hasta que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. «Nadie lo sabe. Incluso los más altos funcionarios de Francia que pedimos tampoco sabemos», agregó.

Leer también: Más popular: el arma del entrenador de Arema FC, Ousmane Dembele ganó el Ballon d’Or 2025



En contraste con el niño, el padre de Yamal, Mounir Nasraoui, respira su decepción por la victoria de Dembele.

«Creo que esta es la mayor pérdida moral. Creo que Lamine Yamal hasta ahora es la mejor jugadora del mundo. No porque sea mi hijo, sino porque es el mejor. No hay rival. Algo muy extraño sucede aquí. El próximo año debe ser propiedad de España», dijo a El Chiringuito.

El propio Barcelona volverá a aparecer en La Liga contra el Real Oviedo el jueves por la noche, pero es probable que Yamal esté ausente. El adolescente todavía está en recuperación de lesiones desde que defendía España durante una victoria por 6-0 sobre Türkiye. Se estima que solo regresó este fin de semana cuando el Barça enfrenta la verdadera sociedad.