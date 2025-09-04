Presidente del DPRD, M.hafiz Fattah firmó Kua y PPAS APBD Jambi Gobierno provincial

VIVA – Presidente DPRD de la provincia de Jambi firmó oficialmente un memorando de acuerdo de cambio Política presupuestaria general (KUA) y prioridades de techo de presupuesto temporal (PPA) Apbd La provincia de Jambi, año presupuestario 2025, en la reunión plenaria de la provincia de Jambi DPRD.

Leer también: Mejorar los socios institucionales indonesios, presidente de la DPRD M.hafiz: por el bien de la estabilidad



La reunión plenaria celebrada el miércoles 3 de septiembre de 2025 confirmó que los cambios en los KUA-PPA se llevaron a cabo para ajustar las condiciones fiscales regionales, fortalecer los programas de prioridad y responder a la dinámica del desarrollo y las necesidades de servicio público.

«Este cambio es parte de nuestros esfuerzos compartidos para que las políticas fiscales regionales respondan más al desarrollo y las necesidades de la comunidad», explicó Hafiz Fattah.

Leer también: Presidente de la DPRD provincial de Jambi, M.hafiz, Adjunto y miembros ver el discurso del presidente Prabowo



Hafiz también explicó que los cambios de borrador se discutirán con más detalle a nivel de comisión de acuerdo con sus respectivos campos.

«Más tarde lo llevaremos a la reunión de la Comisión para ser discutido técnicamente. Después de eso, los resultados se formularán juntos y se llevarán a la Agencia de Presupuesto para un acuerdo juntos», agregó.

Leer también: Aumento del poder adquisitivo, Ministro de Asuntos Interiores de la provincia central de Papúa, las montañas de Papua y la realización del sur de Papua Genjot de la APBD



Con este Acuerdo, se espera que los cambios en la provincia de Jambi APBD del año fiscal 2025 puedan formularse inmediatamente más maduros y en el objetivo, para que el desarrollo en la provincia de Jambi pueda continuar de acuerdo con las expectativas de la comunidad.

«Esperemos que el APBD que ha sido ratificado en la Enmienda de 2025 está en el objetivo de acuerdo con las expectativas de la gente de la provincia de Jambi», dijo.

Por separado, el gobernador Al Haris expresó su agradecimiento y gratitud a todos los miembros de DPRD, especialmente la agencia de presupuesto que había trabajado duro en la preparación de informes conjuntos y decisiones relacionadas con los cambios de KUA-PAPA.

«Nos damos cuenta de que el rendimiento de la APBD del año en curso ha experimentado un ligero ajuste debido a la dinámica de los ingresos y el gasto regionales, pero en realidad se convierte en una motivación para que todos trabajemos de manera más efectiva, eficiente, y se centren en lograr objetivos de desarrollo regional», dijo.