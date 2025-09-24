Presidente del DPD RI Pancasila y Asta Cita Value es una guía para la diplomacia de Prabowo en las Naciones Unidas

Yakarta, Viva – Presidente del Consejo Representativo Regional (DPD) Ri, Sultan Baktiar Najamudin, aprecio el discurso del presidente Prabowo Subianto En la Conferencia de Alto Nivel (UN) de las Naciones Unidas (UN) en Nueva York. Según el sultán, el discurso confirmó la consistencia de Indonesia en la lucha por la independencia palestina mientras colocaba a Indonesia en la primera fila de la diplomacia global que prioriza la paz.

«Activo en los esfuerzos de la paz mundial es un comando de la Constitución de la República de Indonesia. Deberíamos estar orgullosos de que el presidente Prabowo logró mantener el principio de la diplomacia indonesia que requería la paz mundial con la actitud del reconocimiento mutuo y la soberanía de cada nación», dijo el Sultán en una declaración escrita, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

El Sultán enfatizó que la recomendación de la solución de dos estados entregada por el presidente Prabowo era el objetivo principal de la paz en la región de Medio Oriente y debe ser aceptada por todas las partes.

«Las recomendaciones para las soluciones de dos fechas son las formas más racionales y justas. Eliminar el colonialismo es la actitud constitucional de Indonesia, pero reconocer la soberanía y la existencia de Israel como país debe pagarse con el reconocimiento de Israel de la independencia palestina», dijo Sultan.

El Sultán agregó, esta actitud muestra el equilibrio de la diplomacia indonesia, a saber, rechazar todas las formas de colonialismo al tiempo que promueve la justicia y la paz global. Además, el sultán dijo que el discurso estaba en línea con Eso es lo que citas Presidente Prabowo, Fortalecimiento de la ideología PancasilaDemocracia y derechos humanos (jamón). Sin embargo, lo más importante es la misión de fortalecer el papel de Indonesia en el mundo internacional como apoyo para una paz mundial justa.

«El discurso del presidente refleja la visión de Asta Cita, que coloca a Indonesia no solo económicamente, sino también moralmente digna en la lucha por la justicia global», explicó Sultan.

El Sultán también enfatizó que la actitud de Indonesia en el Foro Mundial era la implementación de Pancasila, especialmente los preceptos humanitarios segundo y civilizado y los cuartos preceptos de las personas dirigidas por la sabiduría en la consulta/representantes. Según el Sultán, el discurso al mismo tiempo revivió el esquema de la política exterior gratuita de Indonesia, como los heredaron los fundadores de la nación.

En medio de calentar la tensión geopolítica global y el fortalecimiento de la polarización de los bloques de fuerza mundial, el sultán evaluó que el discurso del presidente Prabowo en realidad enfatizó la importancia del papel de la potencia media como Indonesia. La situación mundial actual, que está marcada por conflictos armados no resueltos, competencia tecnológica y apretada económica, y debilitando la confianza en el multilateralismo, requiere un enfoque sabio y de principios.

«En un clima internacional lleno de incertidumbre y retórica de confrontación, la voz de Indonesia que pide a dos países a Palestina y la paz a través de la diplomacia es un acondicionamiento y un recordatorio para la comunidad global. Somos testigos de cómo los conflictos en una región pueden interferir con la estabilidad económica y económica global, incluida la crisis de la crisis de los alimentos y la energía. Sultán.

El sultán también vio que el apoyo de Indonesia a Palestina no podía separarse de un esfuerzo más amplio para construir un orden mundial más justo y respetar el derecho internacional. Afirmó que la consistencia de Indonesia en el tema palestino era parte de la lucha contra la política doble estándar que a menudo ocurría en las relaciones internacionales.

«Nuestro principio es claro: el respeto por la soberanía, la integridad regional y el rechazo de la anexión por cualquier fuerza deben mantenerse sin excepción. La estabilidad de la región del Indo-Pacífico y el mundo en su conjunto dependen del cumplimiento colectivo de estos principios. Indonesia.

«El discurso del presidente Prabowo es una prueba de que Pancasila no es solo una ideología doméstica, sino también las pautas morales de la nación en la política exterior. Indonesia siempre se mantendrá en la vanguardia que defiende a la humanidad y la paz», concluyó el Sultán.