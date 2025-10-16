Presidente del DPD NasDem de Sumatra del Norte es víctima de arresto injusto en un avión, acusado de Judol

Mientras, VIVA – Presidente del Consejo de Liderazgo Regional (DPD) NasDemSumatra del Norte, iskandar ST, experimentó un incidente desagradable mientras estaba en un vuelo de la aerolínea Garuda Indonesia con el número de vuelo GA 193 en la ruta del aeropuerto Kualanamu-Soekarno Hatta, el miércoles 16 de octubre de 2025 por la noche.

Iskandar admitió que agentes de policía vestidos de civil se le acercaron en un avión que estaba a punto de despegar y le pidieron que se bajara porque se tomarían medidas. Admitió ser víctima captura equivocada agentes de policía en el norte de Sumatra.

«Es cierto (fue detenido temporalmente en un avión de Garuda Indonesia)», dijo Iskandar ST según lo informado. VIVA MientrasJueves 16 de octubre de 2025.

Iskandar explicó que el incidente ocurrió a las 19.25 horas, cuando todos los pasajeros ya estaban en el avión y se preparaban para despegar. Cuando la situación en la cabina del avión estaba lista para volar, de repente un número de la policia vestidos de civil, junto con agentes de seguridad del aeropuerto de Kualanamu (Avsec) y la tripulación del avión entraron en la cabina.

Según él, el policía vestido de civil lo obligó a bajar del avión para ser interrogado sobre un presunto acto delictivo. Las autoridades argumentaron que arrestarían a un perpetrador. juegos de azar en línea cuyo nombre es Iskandar.

«Tienen una orden de arresto a nombre de Iskandar. En la carta leí que fue arrestado por juegos de azar en línea y casos de ITE. Le pregunté, ¿a qué Iskandar arrestó?» dijo Iskandar.

Después de una verificación cruzada resultó que la policía había arrestado a la persona equivocada. Luego, los agentes que originalmente iban a llevárselo abandonaron el lugar. «La información es de la policía de Medan, intente verificarla», dijo.

Iskandar admitió que lo habían bajado del avión, por lo que el vuelo se retrasó 20 minutos. «Sólo porque el mismo nombre que Iskandar (fue el objetivo del arresto) y fue sacado (del avión)», dijo.

Como resultado del arresto injusto, Iskandar sintió que lo habían humillado en público y que su autoestima había sido pisoteada. Tiene previsto informar de este incidente al Propam de la Policía de Sumatra del Norte, a la Comisión III de la Cámara de Representantes de RI, al Jefe de la Policía Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.