Martes 19 de agosto de 2025 – 16:50 Wib
Yakarta, Viva – Presidente Ucrania Volodymyr Zelenskyy el lunes dijo que su partido estaba listo para celebrar una reunión bilateral con el presidente Rusia Vladimir Putin Para discutir la paz.
«Como dije, estamos listos con todas las formas de negociaciones máximas, porque solo a nivel de líder, todos los problemas complejos y dolorosos pueden resolverse», dijo Zelenskyy a los periodistas en Washington, Estados Unidos, según lo citado por la Agencia de Noticias RBC-Ukraine.
«Por lo tanto, enfatizo, y todos los líderes europeos me apoyan, que estamos listos para celebrar una reunión bilateral con Putin, y después de eso, espero que haya una reunión trilateral», dijo, refiriéndose a la reunión rusa-ucraína que involucraría a los Estados Unidos.
Zelenskyy también dijo que las garantías de seguridad para su país se formalizarán en siete a 10 días, lo que incluye paquetes de armas estadounidenses por valor de 90 mil millones de dólares estadounidenses (alrededor de Rp1,463 billones).
«Es probable que se anuncien garantías de seguridad con nuestros socios, y habrá más detalles … todo esto se escribirá, formalizará en la próxima semana o 10 días», dijo.
Zelenskyy enfatizó que el paquete de armas contenía principalmente aviones, el sistema de defensa aérea, etc., según el informe Interfax-Ukraine.
Los problemas territoriales, dijo, se incluirán en la agenda de conversación directa con Putin.
Zelenskyy dijo que había discutido esto con el presidente estadounidense Donald Trump y su equipo usando un mapa por primera vez «sin leer el documento de nota».
La declaración fue que el presidente de Ucrania surgió después de que Trump se organizó a sí mismo y a los líderes europeos en la Casa Blanca, donde discutieron los pasos diplomáticos para poner fin al conflicto. (Hormiga)
