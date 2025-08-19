Yakarta, Viva – Presidente Ucrania Volodymyr Zelenskyy el lunes dijo que su partido estaba listo para celebrar una reunión bilateral con el presidente Rusia Vladimir Putin Para discutir la paz.

Leer también: Kim Jong Un Kecam As-South Military Entrenamiento, llamando a los esfuerzos de guerra desencadenantes



«Como dije, estamos listos con todas las formas de negociaciones máximas, porque solo a nivel de líder, todos los problemas complejos y dolorosos pueden resolverse», dijo Zelenskyy a los periodistas en Washington, Estados Unidos, según lo citado por la Agencia de Noticias RBC-Ukraine.

«Por lo tanto, enfatizo, y todos los líderes europeos me apoyan, que estamos listos para celebrar una reunión bilateral con Putin, y después de eso, espero que haya una reunión trilateral», dijo, refiriéndose a la reunión rusa-ucraína que involucraría a los Estados Unidos.

Leer también: Aduanas y impuestos especiales abren sus voces sobre el reconocimiento viral de Camerún que perdió USD 5,000 después de ser examinado por oficiales





Presidente ruso Vladimir Putin con el presidente Prabowo Foto : (Photo AP/Dmitri Lovetsky)

Zelenskyy también dijo que las garantías de seguridad para su país se formalizarán en siete a 10 días, lo que incluye paquetes de armas estadounidenses por valor de 90 mil millones de dólares estadounidenses (alrededor de Rp1,463 billones).

Leer también: Camboya niega la instalación de minas hechas para soldados tailandeses heridos: esa es una guerra de guerra



«Es probable que se anuncien garantías de seguridad con nuestros socios, y habrá más detalles … todo esto se escribirá, formalizará en la próxima semana o 10 días», dijo.

Zelenskyy enfatizó que el paquete de armas contenía principalmente aviones, el sistema de defensa aérea, etc., según el informe Interfax-Ukraine.

Los problemas territoriales, dijo, se incluirán en la agenda de conversación directa con Putin.

Zelenskyy dijo que había discutido esto con el presidente estadounidense Donald Trump y su equipo usando un mapa por primera vez «sin leer el documento de nota».

La declaración fue que el presidente de Ucrania surgió después de que Trump se organizó a sí mismo y a los líderes europeos en la Casa Blanca, donde discutieron los pasos diplomáticos para poner fin al conflicto. (Hormiga)