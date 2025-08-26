VIVA – Presidente Pssi, Erick thohirexpresando gran aprecio al liderazgo RPD RI ha acordado el proceso de naturalización de cinco futbolistas de la diáspora. La aprobación fue golpeada en la reunión plenaria de DPR en Senayan, Yakarta, el martes (26/26).

«Me gustaría expresar mi más profunda gratitud y aprecio al orador del Parlamento indonesio, la Sra. Puan Maharani, vicepresidenta del Parlamento Indonesio, el Sr. Sufmi Dasco Ahmad, así como todos los líderes y miembros de la Comisión X y la Comisión XIII que han mostrado un apoyo concreto para el progreso del fútbol nacional», dijo Edrick.

La reunión de trabajo conjunta celebrada por la Comisión X y la Comisión XIII del Parlamento Indonesio se convirtió en la puerta inicial de la aprobación. Luego se llevó la decisión a la reunión plenaria presidida por el vicepresidente del Parlamento Indonesio, H. Cucun Ahmad Syamsurizal.

Los cinco jugadores de la diáspora que fueron aprobados oficialmente por la naturalización consistieron en dos jugadores varones y tres jugadoras femeninas. Del sector masculino, está Miliano Jonathans (21 años, atacante de ala) y Mauro Nils Zijlstra (20 años, delantero central).

Mientras que en el equipo femenino, está Isabel Corian Kopp (23 años, Back -Back), Pauline Jeannette Van de Pol (22 años, izquierda) e Isabelle Nottet (22 años, atacantes de ala).

Erick afirmó que esta naturalización no es solo para fortalecer equipo nacional. Más que eso, este paso es una prueba de sinergia entre el mundo de las instituciones deportivas y legislativas.

«Este paso no es solo una cuestión de fortalecer el equipo nacional, sino que también refleja la sinergia entre el mundo de las instituciones deportivas y legislativas para construir los logros y el orgullo de la nación. En PSSI creemos que con este apoyo, el fútbol indonesio será más competitivo en el ámbito internacional», concluyó Erick.

Después de la aprobación del DPR, el próximo proceso se enviará a la Secretaría del Estado. Los cinco jugadores aún tienen que esperar la emisión del Decreto Presidencial (Keppres) antes de finalmente juramentó oficialmente como ciudadano indonesio (WNI).