Yakarta, Viva – Presidente Madagascar Andry Rajoelina nombró a Ruphin Fortunat Zafisambo, un general en el ejército de Madagascar, como Primer ministro Solo el lunes.

Zafisambo reemplazó al primer ministro anterior, Christian Ntsay, quien fue retirado con todos los miembros de su gabinete por Rajoelina hace una semana en medio de los esfuerzos del presidente para aliviar la protesta «Gen-Z», que fue generalizada debido a las redes sociales.

«Decidí nombrar a Ruphin Fortunat Zafisambo como el nuevo primer ministro. Debe poder restaurar el orden y restaurar la confianza de las personas», dijo el presidente Rajoelina en el Palacio Presidencial de Antananarivo.

La manifestación de Genz en Mandrosoa, Madagascar

Alentó a Zafisambo a servir a las personas con integridad mientras servía como primer ministro.

Zafisambo, quien se desempeñó como jefe de personal militar en el Gabinete del Primer Ministro desde 2021 hasta su nombramiento como Jefe de Gobierno, ingresó a su nuevo puesto en medio de una manifestación que había durado tres semanas.

Además, los manifestantes continuaron instando a Rajoelina a renunciar a su posición.

Sin embargo, el presidente enfatizó que todavía necesitaba alcanzar el objetivo de su gobierno para avanzar en las prioridades clave en el país de la isla en el sudeste de África, entre Otros aseguran el suministro de agua y electricidad para varios niveles de la sociedad. (Hormiga)