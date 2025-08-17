Presidente de la DPRD provincial de Jambi, M.hafiz, Adjunto y miembros ver el discurso del presidente Prabowo

VIVA – Jefe DPRD de la provincia de JambiM Hafiz Fattah con representantes y miembros del DPRD provincial de Jambi escuchó el contenido y escuchó el contenido Discurso del presidente Prabowo Subianto.

En el contenido del discurso de Prabowo, reveló M.hafiz, el presidente quería que 2026 Indonesia fuera soberana, simplemente próspera y próspera.

«Especialmente en el desarrollo de Indonesia en el futuro, incluida la gestión del presupuesto», explicó el domingo 17 de agosto de 2025.

M.hafiz dijo que el discurso del presidente solicitó que cada región, especialmente en el área de la provincia de Jambi, participe en la regulación de sus respectivas finanzas regionales.

«Regencias y ciudades, la provincia de Jambi ciertamente debe poder administrar sus finanzas», dijo.

La estricta declaración del Presidente de la DPRD provincial de Jambi a todos los OPD de la provincia de Jambi durante la reunión plenaria de DPRD Provincial de Jambi, el viernes 15 de agosto de 2025 y esperamos que el cumpleaños del 17 de agosto de 2025 sea más estable.

«Tema» después del discurso del Presidente de la República de Indonesia en el contexto de la entrega de la introducción/ información sobre el proyecto de ley sobre el TA APBN: 2026 junto con el memorando financiero y los documentos de apoyo «, explicó.

«Esperando la advertencia de OPD en la gestión del presupuesto para que la comunidad pueda sentir los mismos derechos», dijo.

Y como primer paso, posicionará este problema con las OPD técnicas relacionadas, para que no haya fugas en la gestión del gasto regional.

«¿Cómo es el presupuesto cada rupia que enviamos desde la provincia de Jambi, un impacto positivo en la comunidad», dijo.