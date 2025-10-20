Jacarta – Presidente de la Comisión XI de la RPD, Mukhamad Misbakhun elogio política económica gobierno del Presidente y Vicepresidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto Y Gibran Rakabuming Raka en un año final.

Misbakhun afirmó que el gobierno de Prabowo-Gibran estaba en el camino correcto. También apreció las rápidas medidas del gobierno para mantener el poder adquisitivo y estabilizar la situación fiscal.

«Las medidas concretas del Gobierno están empezando a dar resultados, especialmente en el aumento del consumo público y el recrecimiento de las pequeñas empresas, aunque es necesario seguir fortaleciéndolas en el terreno», dijo Misbakhun en su declaración del lunes 20 de octubre de 2025.

Según él, el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), la transformación industrial y la aceleración de la construcción de viviendas subvencionadas son los nuevos motores que impulsan la economía del pueblo.

«El programa MBG fortalece el poder adquisitivo y las cadenas de suministro agrícola, aumenta el valor añadido de la industria nacional y la construcción de viviendas absorbe a cientos de miles de trabajadores. Esto tiene un gran efecto multiplicador para la economía regional», afirmó.

Aparte de eso, Misbakhun también destacó el paquete de estímulo económico del gobierno que incluye asistencia social, financiación de las MIPYME, incentivos industriales y un programa nacional de pasantías.

Según él, este paso muestra un compromiso para fortalecer la base económica hacia la visión de una Indonesia Dorada 2045.

«Si se lleva a cabo de manera consistente y dentro del objetivo, el crecimiento económico puede mantenerse en alrededor del 5 por ciento o incluso más», enfatizó.

Sin embargo, recordó que el éxito de la política económica no se mide sólo por el tamaño del presupuesto, sino también por la velocidad y precisión de su implementación en el terreno.

El estímulo, dijo Misbakhun, debe dirigirse a sectores productivos como el downstreaming, la agricultura de valor agregado y las exportaciones basadas en la innovación.

«Debemos asegurarnos de que el estímulo no sólo fomente el consumo, sino que también fortalezca la estructura económica para que Indonesia ascienda en clase», dijo.

Misbakhun también enfatizó la importancia de la disciplina fiscal y la sinergia centro-regional. Según él, es necesario mantener el apoyo fiscal para que sea sostenible, mientras que se debe fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno para que los programas se absorban de manera óptima.

«El desempeño económico nacional depende en gran medida de la solidez entre los niveles de gobierno. Si la sinergia central y regional funciona bien, los beneficios del estímulo se sentirán en áreas remotas», dijo Misbakhun.

Destacó que la Comisión XI de la RPD seguirá siendo un socio estratégico del gobierno en el fortalecimiento de políticas económicas que sean inclusivas y tengan un impacto directo en la gente.