Jacarta – Jefe Comisión III de la RPD RI, Habiburokhman explica la urgencia de ratificar el Proyecto de Código Procesal Penal (RUU) Código de Procedimiento Penal) se convirtió en Ley (UU). La confirmación se hizo en la sesión plenaria de hoy martes 18 de noviembre de 2025.

Habiburokhman dijo que la antigua KUHAP era una herencia del régimen el nuevo orden que se ha cobrado numerosas víctimas.

Luego dio un ejemplo Roy SuryoRisman Sianipar y Tifauzia Tyassuma, nombrados sospechosos en el presunto caso de diploma falso del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

«Actualmente muchas personas son víctimas del Código Procesal Penal del Nuevo Orden. Por ejemplo, todo tipo de grupos de Roy Suryo son víctimas del Código Procesal Penal del Nuevo Orden», dijo Habiburokhman en una conferencia de prensa en el Complejo Parlamentario, Senayan, en el centro de Yakarta, el martes 18 de noviembre de 2025.

Según Habiburokhman, el caso que atrapó a Roy Suryo Cs debería haberse resuelto mediante un mecanismo de justicia restaurativa según lo regulado en el proyecto de ley KUHAP.

«¿Por qué? De acuerdo con los estándares del nuevo KUHAP, Roy Suryo Cs puede manejar el caso utilizando la justicia restaurativa, pero en el Nuevo Orden KUHAP eso no está regulado», dijo.

Según él, si nos referimos al proyecto de ley KUHAP, no será fácil para los agentes del orden detener a Roy Suryo Cs.

«Según el nuevo Código de Procedimiento Penal contra Roy Suryo y otros, es muy difícil ser detenido porque las condiciones son muy objetivas. Es casi imposible detenerlos. La gente está clara, no huyeron, etc.», dijo Habiburokhman.

«Pero según el Código de Procedimiento Penal del Nuevo Orden, existe la posibilidad de que Roy Suryo y otros sean detenidos arbitrariamente», subrayó.

Por lo tanto, la Comisión III de la RPD espera que el proyecto de ley KUHAP sea ratificado en la sesión plenaria que se celebrará hoy.

«Hay demasiadas víctimas del Código Procesal Penal del Nuevo Orden. A partir de ayer, el Sr. Eggi Sudjana y demás son víctimas del Código Procesal Penal del Nuevo Orden», concluyó.

Como se informó anteriormente, está previsto que la Cámara de Representantes (DPR RI) ratifique el Proyecto de Código de Procedimiento Penal (RKUHAP) en una sesión plenaria hoy, martes 18 de noviembre de 2025.

El respaldo fue confirmado directamente por el vicepresidente de la RPD, Cucun Ahmad Syamsurijal.

«La reunión está programada (para ratificar el RKUHAP hoy)», dijo Cucun a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, en el centro de Yakarta, el lunes 17 de noviembre de 2025.