Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VIII dijo que Gus Irfan sería el ministro de Hajj

Yakarta, Viva – Presidente Comisión VIII DPR RIMarwan Dasopang dijo que el jefe de la Agencia de Organización del Hajj (BP), Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan será el ministro de Hajj.

Esto fue transmitido por Marwan en una reunión de trabajo de la Comisión VIII con el Ministerio de Religión y BP HajjMiércoles 27 de agosto de 2025.

Durante la reunión, mencionó el término Gus Irfan como el jefe de BP Hajj cambiaría a Ministro de Hajj y Umrah.

«Y, por supuesto, más tarde, Gus Irfan ya no es el jefe de la agencia, convirtiéndose en ministro», dijo Marwan en una reunión.

Mientras tanto, el Ministro de Religión (Menag) Nasaruddin Umar ya no trata el tema de Hajj y Umrah. Marwan dijo que el Ministro de Religión Nasaruddin Umar se centrará en cuidar los intereses de las comunidades religiosas.

«Porque inmediatamente el Ministro de Religión ya no se ocupa de los asuntos del Hajj, realmente se convierte en un clérigo para cuidar los intereses de las comunidades religiosas, por lo que es apropiado ser anregarantta kiai haji nasaruddin mar», dijo.

Anteriormente se informó, el DPR y el gobierno ratificaron oficialmente el proyecto de ley (proyecto de ley) sobre la Tercera Enmienda a la Ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah.

Esta ratificación se celebró en una reunión plenaria presidida por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Cucun Ahmad Syamsurijal, en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Inicialmente, el gobierno representado por el Ministro de Derecho (Menkum), Supratman Andi Agtas expresó opiniones e informes gubernamentales de la nueva ley Hajj y Umrah.

Más tarde, la nieta pidió a todos los miembros de la peregrinación y la peregrinación que fueran legales.

«Además, preguntaremos a los participantes de la Sesión Honorable, si el proyecto de ley sobre la Tercera Enmienda a la Ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah, puede aprobarse en las leyes», preguntó Cucun.

«De acuerdo», dijeron todos los miembros del consejo seguidos del martillo y una señal de la ley legal Hajj y Umrah.