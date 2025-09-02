Presidente de la Asociación de Conductores de Ojol cuestionando la reunión de Gibran con el conductor de OJOL: no es parte de nosotros

Yakarta, Viva – Reunión del vicepresidente Gibran rakabuming raka con una serie de taxistas de motocicletas en línea (ojol) En el Palacio del Vicepresidente, Central Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025, condujo a una nueva polémica.

En lugar de calmar la situación posterior a la demanda de OJOL, la reunión fue cuestionada por la organización oficial que eclipsa a los conductores.

Presidente Asociación de conductores de taxistas de motocicleta en línea (Garda Indonesia), Raden IGun Wicaksono, enfatizó que los tubos OJOL que estaban presentes en el palacio no eran parte de sus organizaciones. Consideró que ninguno de los miembros oficiales conocía al grupo o sabía a quién representaban.

«No hay coordinación en absoluto con nosotros, a pesar de que la Guardia Indonesia es una institución registrada que desde el principio con la familia del fallecido y participó en el proceso de autopsia. Mientras que los grupos que asistieron juntos asistieron juntos Wapres Nunca estuvo en la ubicación de la tragedia «, dijo IGun, citado desde Instagram @BushCoo.

Según IGUN, el paso de la Secretaría del Vicepresidente era demasiado descuidado porque daba espacio a las partes cuya participación no estaba clara. Le preocupa que esta condición pueda causar desinformación mientras desencadena la decepción en los círculos Conductor de OJOL.

«Esta reunión en realidad se suma a la sospecha de que hay ingeniería para reducir la ira, a pesar de que el proceso legal no se ha completado», dijo.

Garda Indonesia enfatizó que su partido todavía estaba enfocado en proteger la muerte de Affan Kurniawan, un conductor de OJOL que fue asesinado después de ser aplastado por vehículos tácticos de Brimob durante la manifestación del 28 de agosto.

La acción que originalmente fue pacífica terminó en el caos, con un choque entre las masas y las autoridades. Esta condición desencadena la tensión en muchas regiones, mientras que las principales demandas de los conductores son la justicia para el afecto tardío, así como para mejorar el bienestar.

Las palabras «escalada» y «cadetes» están en el centro de atención

La polémica de esta reunión se amplió después de que el video subido por la cuenta oficial @setwapres.ri mostró la declaración de Rahman Thohir del foro de la comunidad de conductores en línea de Indonesia. Rahman transmitió la ansiedad de los conductores relacionados con la disminución del número de pasajeros y la preocupación mientras trabajaba.

Sin embargo, lo más destacado es la elección de la palabra. Utiliza los términos «escalada» y «cadetes» que rara vez se usan en la conversación diaria de los conductores de Ojol.

«La reunión anteriormente pedimos más, cediendo para ingresar al vicepresidente, Alhamdulillah, fuimos lo mismo que el vicepresidente con la cuestión de lo que sucedió. También le pedimos al gobierno que fuera más rápido para condicionar los eventos y circunstancias hoy», dijo Rahman en el video cargado por la cuenta oficial @setwish President.ri.

«Porque, francamente, con unos días somos amigos, los taxis de motocicletas en línea están perturbados en el sustento.

La columna de comentarios de Instagram @setwekres.ri estaba inundado de internautas que dudaban de los antecedentes de Rahman. Algunos dicen que la chaqueta está demasiado limpia hasta que el estilo de habla es demasiado ordenado para un conductor de Ojol.

Anteriormente informó, el partido Setwapres enfatizó que Gibran escuchó de primera mano las aspiraciones transmitidas por los representantes de OJOL. Se dice que el vicepresidente responde positivamente al aporte, especialmente al mantener una situación propicio y garantizar que el manejo legal sea justo.