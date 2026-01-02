Presidente de Ecuador anuncia estado de emergencia penal en 9 provincias

VIVA – Presidente Ecuador Daniel Noboa ha declarado “la situación emergencia» nuevo por 60 días en nueve provincias y tres municipios debido al aumento violencia La delincuencia ha provocado un grave caos interno, según informaron medios locales el jueves 1 de enero de 2026.

El decreto, firmado el miércoles por el presidente, está vigente desde el jueves en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, en las provincias centro-norte de Pichincha y Santo Domingo, así como en la provincia de Sucumbíos, en la región amazónica.

La medida también se implementó en el municipio de La Maná en la central provincia de Cotopaxi, junto con los municipios de Las Naves y Echeandía en la provincia andina de Bolívar.

El presidente dijo que la imposición por 60 días del decreto tiene como objetivo contener y reducir la violencia de alta intensidad, neutralizar amenazas actuales o inminentes y desmantelar estructuras criminales.

Un total de 1.232 víctimas de homicidio doloso se registraron en Ecuador entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre del año pasado, ocurridos en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo y Sucumbíos, según un informe de la Policía Nacional.

Ecuador enfrenta una ola de violencia provocada por enfrentamientos entre bandas criminales. La semana pasada, decenas de personas fueron reportadas muertas en una serie de tiroteos, asesinatos y disturbios ocurridos en varias ciudades, especialmente en las zonas costeras que son la ruta principal para el tráfico de narcóticos.

Las autoridades locales dijeron que la violencia aumentó drásticamente después de que estalló un conflicto abierto entre grupos criminales que luchaban por el control de las rutas de contrabando de drogas hacia Estados Unidos y Europa. La ciudad portuaria de Guayaquil ha vuelto a convertirse en epicentro, con tiroteos ocurridos en zonas residenciales, centros de entretenimiento y cerca de instalaciones públicas.

La Policía Nacional de Ecuador dijo que la mayoría de las víctimas eran pandilleros, pero los civiles también fueron víctimas de disparos indiscriminados. Las fuerzas de seguridad desplegaron tropas adicionales y llevaron a cabo una operación a gran escala para perseguir a los perpetradores.

Además de en las calles, la violencia también se extiende a las instituciones penitenciarias. En varias cárceles se informó de disturbios y enfrentamientos entre reclusos afiliados a bandas criminales, lo que provocó fuertes medidas de seguridad por parte del ejército. En los últimos años, las prisiones en Ecuador se han convertido en centros de control para las operaciones de las bandas de narcotraficantes.