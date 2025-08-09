Preservar los ecosistemas costeros, Pertamina está presente en el desarrollo del área de manglar y la gestión de residuos de Kamal Muara

VIVA – PT Pertamina (Persero) y el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de la República de Indonesia, se desarrollaron Área de manglar National Kamal Muara en el norte de Yakarta que cubre un área de 2.5 hectáreas como un esfuerzo para proteger el ecosistema en las zonas costeras.

La implementación del programa comenzó con una serie de eventos en la inauguración del Programa de Área Nacional de Mangrove Kamal Muara plantando manglares y educación educativa basura La costa a la que asistieron los fideicomisarios de la solidaridad de las mujeres para el gabinete rojo y blanco de Indonesia (Seruni KMP) Selvi Gibran Rakabuming junto con las filas, Viceministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Herdiawan, Ministro de Medio Ambiente Díaz HendropropiDio, la comunidad y estudiantes de las escuelas elementales y junior en la región de Kamalwan de Kamal.

El viceministro de Asuntos Marítimos y la Pesca, Didit Herdiawan, dijo que el ecosistema de manglares es un protector natural de la costa y el almacenamiento de carbono azul, donde esta región se convierte en un manejo piloto nacional de los ecosistemas de manglares sostenibles.

«El área nacional de manglar también funcionará como un centro integrado de gestión de residuos, fortaleciendo la conectividad entre la preservación ambiental y la economía azul basada en la comunidad», dijo Didit.

«Este programa es una implementación de cinco políticas económicas azules para realizar un mar saludable como apoyo para el crecimiento económico y la vida social», continuó.

Este programa de gestión del área de manglares cultivará 202 tipos de manglares indonesios originales con instalaciones de reproducción e investigación. Por lo tanto, el desarrollo de la ubicación no es solo como una acción para reducir el riesgo de abrasión, sino como una ubicación de investigación y un área de eduismo comunitario.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero), dijo Fadjar Djoko Santoso, para abordar el problema de los desechos integrados en la costa, llevado a cabo desde aguas arriba hasta aguas abajo.

«La pertamina también contribuye al mar saludable de residuos (sebasah del mar), a través de la asistencia de las instalaciones de infraestructura, la gestión de residuos operativos y la gestión de residuos sostenibles para 3 bancos de basura en el área de Kamal Muara del distrito de Penjaringan, a saber, el Banco de basura de Kamura Lestari, Candana Bank y RW Waste Bank. 02 Kamal Muara», dijo Fadjar.

«Se espera que esta asistencia proporcione una solución integrada para la preservación costera sostenible, no solo en desarrollar manglares, sino también gestionar los desechos en el área costera desde aguas arriba hasta aguas abajo», concluyó Fadjar.

Este programa es una manifestación concreta de la pertamina para apoyar los objetivos del desarrollo sostenible/ Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en el campo de las acciones climáticas y del ecosistema marino, a saber, el consumo y producción responsable, el punto 13 – manejo del cambio climático y 14 ecosistemas oceánicos. Pertamina está comprometida con la sostenibilidad, no solo para mantener la sostenibilidad empresarial, sino que puede tener un impacto positivo en la sostenibilidad de la sociedad y un entorno saludable.

Pertamina, como líder en transición energética en Indonesia, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.