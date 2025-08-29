Presento al comandante de Brimob, ¡estás tranquilo!

Yakarta, Viva – Varios personal TNI de los marines de la Marina y Kostrada El ejército fue monitoreado para ser movilizado por seguridad frente a la sede del cuerpo BroteKwitang, Central Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025.

Basado en el monitoreo, docenas de personal de TNI fueron alertados de fortalecer la seguridad en Mako Brimob Kwitang, que desde el jueves por la noche se convirtió en el objetivo de la masa de taxi en la motocicleta en línea (ojol), el impacto del incidente del conductor de Ojol affan Kurniawan, quien fue asesinado por un automóvil, fue aplastado Rantis brimob.

El viernes por la mañana, la misa de Ojol realizó una manifestación frente a Mako Brimob Kwitang, que estaba cerrada desde anoche, y arrojó la barricada del aparato de Brimob.

Varios miembros del TNI, tanto de Kostrad como de Marine, invitaron a las masas de Ojol a diálogo y dejaron de lanzar a los oficiales de Brimob en guardia.

Leer también: El rupia se había desplomado a 16,513, la muerte de Ojol por Brimob se convirtió en un sentimiento negativo





El personal de TNI de los Marines y Kostrad se reunieron con los manifestantes frente a Mako Brimob

Leer también: Ojol fue asesinado por Rantis, comandante de la brigada móvil lo siento: fue accidental



Asistente del Jefe de Gabinete de Inteligencia Kostrad General Muhammad Nas inmediatamente calmó a las masas e invitó al diálogo del conductor de OJOL. Pidió a la calma masiva y prometió reunir a los representantes de Ojol con el comandante de Brimob.

Leer también: El jefe de la policía nacional prometió casos de Ojol asesinados por Rantis Brimob Runped



«Nadie gritó, nadie estaba lanzando, todos se sentó», dijo el general de brigada Nas cuando se reunió con los manifestantes.

Afirmó presentar al comandante de Brimob para conocer a los manifestantes. Mientras, dijo, para manifestantes tranquilo y no anarquista.

«Le presento un comandante de brimob aquí, pero usted se sienta, silencioso y escuche lo que entregó, está de acuerdo», dijo el general de brigada Nas

En esa ocasión, el general de brigada Nas aseguró que la policía tomara medidas firmes contra funcionarios sin escrúpulos que cometieron violaciones. «El proceso legal es cierto, pero hay etapas, no puede ser directamente», dijo

Anteriormente, los manifestantes del conductor de OJOL arrojaron oficiales que protegían en Mako Brimob en el área de Kwitang, Central Yakarta, el viernes por la mañana alrededor de las 09.30 WIB.

Las masas seguían tratando de acercarse mientras arrojaban oficiales con objetos duros, como madera, botellas de agua mineral y piedras. Las masas también provocaron docenas de personal de Brimob para construir barricadas con escudos y otros equipos en el lado izquierdo de Mako Brimob.

Los oficiales respondieron e intentaron repeler a los manifestantes que seguían arrojándolos.

La acción fue una continuación de la manifestación en el Parlamento Building/MPR el jueves 28 de agosto de 2025, que mató a un taxista en línea de motocicletas llamado Affan Kurniawan debido a que un vehículo táctico (Rantis) lo aplasta el jueves por la noche.

Kadiv ProPam Polri Inspector General Pol. Abdul Karim dijo que hasta siete miembros de la policía de Yakarta Satbrimob estaban siendo examinados relacionados con el incidente. Según él, los siete miembros de la Policía Metropolitana de Yakarta Satbrimob estaban en el automóvil Rantis que se estrelló contra el conductor de OJOL cuando ocurrieron los disturbios.

Los siete miembros, dijo, cada uno con las iniciales Kompol C, Aipda M, Bripka R, Brigadier B, Bripda M, Baraka Y y Baraka J.