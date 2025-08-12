Presente en varias grandes ciudades, Fluentz se convirtió en el primer curso de inglés con un método híbrido inmersivo

VIVA – Si alguna vez has participado Cursos de inglés Pero siente que la habilidad no aumenta, o si todavía está confundido acerca de dónde comenzar a aprender inglés, este documento puede ayudarlo a proporcionar una de las mejores recomendaciones.

Muchas personas han tratado de aprender a través de la aplicación, tomar clases en línea, incluso llegar directamente al curso, pero los resultados no son los esperados. Bueno, tal vez lo que falta no es su entusiasmo, sino el método.

Aquí Fluido viene con algo diferente, Método híbrido inmersivo. Sí, este no es solo un método de aprendizaje ordinario.

Fluentz ha inventado el método 1 combinando dos enfoques probados en el aprendizaje de inglés, a saber, inmersivo e híbrido, de modo que el proceso de aprendizaje no solo es efectivo, sino también divertido y flexible.

¿Qué es el método híbrido inmersivo?

Entonces, ¿qué se entiende por método híbrido inmersivo? El método inmersivo se centra en las experiencias de aprendizaje que realmente se ‘sumergen’ en el uso del inglés de manera activa y masiva. Es decir, no solo estás aprendiendo gramática o memorización del vocabulario, sino que serás invitado a practicar, chatear, historias e incluso pensar en inglés. «Lo que esperamos, los participantes del curso obtendrán aprendizaje de manera integral, intensiva y basada en la práctica», concluyó Nico, como jefe de investigación y desarrollo del Instituto de Lenguaje y Entrenamiento de Fluentz.

Su cerebro estará «estimulado» para acostumbrarse al vocabulario, oraciones, frases y expresiones de inglés. «Esto se debe a que no es sorprendente que este método inmincador a menudo se diga que es la forma más rápida de poder hablar inglés con fluidez, porque el proceso de aprendizaje se basa en prácticas y actividades reales». Agregó nico.

Además de Immincer, Fluentz también ofrece un concepto de aprendizaje híbrido que puede darle flexibilidad. No todos pueden asistir cara a cara todos los días, ¿verdad? Bueno, Fluentz ofrece sus opciones para tomar clases en línea, cara a cara o incluso clases privadas. Por lo tanto, puede ajustar su horario y necesidades.

Hay una investigación que dice que las personas pueden absorber el lenguaje más rápido cuando están expuestos directamente en un entorno natural. Bueno, eso es lo que imita este método híbrido inmersivo.

Es posible que haya escuchado o leído que este método inmersivo también se usa en varios países, como Japón o Finlandia, en su sistema educativo.

El resultado? El nivel de asuntos estudiantiles aumenta rápidamente porque están ‘obligados’ a usar el lenguaje en situaciones reales, no solo sentadas en clase.

Acceso de clase disponible en Fluentz

El problema ahora, ¿por qué todavía hay muchos que están atrapados a nivel para principiantes a pesar de que han estado estudiando durante años? A menudo, con un sistema de aprendizaje que es demasiado rígido generalmente hace que los estudiantes se aburran rápidamente. Sin mencionar si solo se enfoca en teorías y pruebas, sin suficiente práctica o escucha.

Fluentz está tratando de traer una nueva atmósfera en el aprendizaje de inglés, tendrá acceso a cuatro clases diferentes que admiten el método híbrido inmersivo al máximo:

1. Clase en vivo

La clase de práctica está disponible todos los días. El enfoque es hablar y escuchar ejercicios. Adecuado para ustedes que desean mejorar el vocabulario, la pronunciación y la confianza. Hay una variedad de temas temáticos temáticos y emocionantes que se discutirán. Más que una simple práctica del idioma inglés, la sesión cotidiana de Be Fluentz también ofrece varias actividades interactivas, como el aprecio de la película, el juego de roles, la presentación, el aprendizaje con música, la sesión de aprendizaje de realidad virtual, etc.

2. Fluentz Connect

Clases de material semanales que discuten temas importantes en inglés. Desde la gramática, los modismos hasta el material más alto son el inglés de negocios.

3. Vibras nativas

Bueno, este es el favorito de muchos participantes. Puede aprender directamente del hablante nativo, por lo que puede aprender a hablar naturalmente, acento, a su cultura.

4. Viaje de fluentz

El concepto es como una excursión, pero todo inglés completo. Entonces, mientras viajas, también practicas directamente inglés en el mundo real. Muchos participantes están esperando esta sesión de viaje Fluentz porque el modelo de aprendizaje no es como el aprendizaje.

Otros programas de cursos de idioma inglés en Fluentz

Ah, sí, Fluentz no solo proporciona inglés para niños, adolescentes y clases de adultos, para amigos que se están preparando para el TOEFL, IELTS o tales pruebas, Fluentz también ha proporcionado todas estas clases.

El material está diseñado para que no solo esté listo para importar, sino que también tiene fuertes habilidades de comunicación que a menudo son la evaluación principal en la sección de hablar.

Luego, también hay programas para adolescentes o inglés para adolescentes, este programa está diseñado para participantes de la categoría de niños de secundaria y estudiante de secundaria que desean ser un inglés suave de una manera efectiva y divertida. Obtendrán un enfoque divertido, no aburrido, pero aún intensivos.

Conclusión

Fluentz está presente no solo como un lugar para cursos de inglés, sino como un compañero de aprendizaje que le brinda todas las herramientas que se necesitan para ser fluida en inglés. El método híbrido inmersivo no es solo una tendencia, sino una solución para aquellos de ustedes que desean desarrollarse más rápido y más práctico.

Si estás cansado de la teoría de aprendizaje pero tampoco está suave, tal vez ahora es el momento de probar una diferente. Recientemente Fluentz estuvo presente en Bekasi, esta podría ser una alternativa para aquellos de ustedes que buscan Curso de inglés en Bekasi.