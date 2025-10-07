Presente en Narogong, Jaecoo apuntaba al mercado de SUV Bekasi Premium

Bekasi, Viva- Jaecoo Indonesia nuevamente amplió su red de marketing inaugurando a Jaecoo Siliwangi, un concesionario oficial con un concepto 3S (ventas, servicio, repuestos) ubicado en Jalan Raya Narogong, Bojong Rawalumbu, Bekasi City.

Este paso es parte de la estrategia de Jaecoo para fortalecer la presencia en el área de amortiguación de Yakarta que continúa desarrollándose como un mercado automotriz potencial, especialmente para el segmento de SUV premium.

De pie en un área de 1.418 metros cuadrados con un área de construcción de 1.861 metros cuadrados, este concesionario presenta instalaciones modernas y cómodas.

Los principales distribuidores pueden mostrar hasta seis vehículos, con dos modelos superiores, Jaecoo J7 y Jaecoo J8 SHS Ardis.

El director de país de Jaecoo Indonesia, Max Zhou, explicó que la apertura de distribuidores en Bekasi era parte de la estrategia de expandir la red de servicios 3S a nivel nacional.

«Queremos que cada consumidor de Jaecoo obtenga un estándar de servicio global constante, desde compras hasta mantenimiento del vehículo», dijo.

Mientras tanto, Hendro como representante de PT Jaya Mobilindo Sejahtera, Mitra Jaecoo en Bekasi, dijo que Bekasi fue elegido debido a su gran potencial de mercado para los vehículos medios a superiores.

«Ya hemos abierto a los distribuidores de Chery en Bekasi, por lo que entendemos suficiente carácter del mercado aquí. La competencia es fuerte, pero los suburbios como Narogong en realidad tienen sus propios beneficios», dijo.

Hendro agregó, desde que operaba, los concesionarios Jaecoo Siliwangi han registrado ocho unidades de envío el mes pasado, y un total de alrededor de 40 cartas de pedido de vehículos (SPK) que ahora están en proceso de envío.

«Somos optimistas de que podemos vender 40-50 unidades por mes, especialmente con tres líneas de productos que pronto estarán presentes», dijo.

En términos de instalaciones, Jaecoo Siliwangi tiene seis servicios de boxes, un área de taller que se puede desarrollar, así como tres puntos de estación de carga EV que pronto funcionarán.

Además, este distribuidor también proporciona servicios de servicio de servicio para clientes que no tienen tiempo para venir directamente al taller.

Para fortalecer las ventas, Jaecoo enfatizó la importancia de la unidad de prueba directa en el campo.

«Cada distribuidor debe tener una unidad de prueba de manejo. Hacemos muchas actividades al aire libre, como el evento de recolección de clientes y campamento. En el futuro, Jaecoo J8 también celebrará una gira de Yakarta -Bali -Lombok», dijo Max Zhou.