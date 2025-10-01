Presente en Indonesia, Hyundai no es solo un automóvil que se vende

Yakarta, Viva – Presencia Hyundai En Indonesia, no solo se limita a la introducción de nuevas líneas de vehículos. La compañía surcoreana también trató de desarrollar la existencia a través de contribuciones en los campos sociales y educativos.

Una forma de este compromiso es la implementación del programa de educación escolar global de Hyundai Jump, que ahora está ingresando a la segunda edición en Indonesia. Esta iniciativa se dirige a la generación más joven con un enfoque de tutoría que involucra a estudiantes, estudiantes y profesionales.

El evento de lanzamiento tuvo lugar en el Hotel Sheraton Grand Yakarta con el apoyo de ministerios, académicos y organizaciones comunitarias. Esto muestra que la actividad recibida en los sectores.

«Más que un programa, esta es nuestra promesa de empoderar a la generación joven de Indonesia, fortalecer la comunidad y contribuir a construir un futuro más brillante para la nación». Dicho el director de PT Hyundai Motors Indonesia, Ju Hun Lee, fue citado por Viva Automotive el miércoles 1 de octubre de 2025.

La universidad también brinda apoyo a través de la participación de los estudiantes. Se ordenó a los participantes que apliquen el conocimiento adquirido mientras perfeccionan la sensibilidad social en la comunidad.

«Este programa es un muy buen foro para que nuestros estudiantes apliquen conocimiento, así como fomenten un espíritu de liderazgo». dijo el jefe de la Dirección de Becas de la Universidad de Indonesia, Rosmalita.

La apreciación también provino del Ministerio de Industria. Consideraron esta iniciativa en línea con los esfuerzos para fortalecer los recursos humanos y la educación inclusiva en Indonesia.

«La colaboración como esta brinda oportunidades para que la generación más joven se desarrolle, así como fomentar futuros líderes orientados a la comunidad». dijo el Director General de la industria de la industria de metales, maquinaria, transporte y electrónica, Ministerio de Industria, Setia Diarta.

Este último programa se dirige a 100 estudiantes de UI e ITB que se convertirán en mentores en 19 centros de aprendizaje. Se espera que su presencia llegue a hasta 500 estudiantes de varios niveles.