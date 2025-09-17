Presente «Creator Fest 2025», Bri prepara un foro para la creatividad comunitaria

VIVA -Deir el 1030 aniversario que cae el 16 de diciembre de 2025, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK lanzó un programa creativo a escala nacional titulado «Bri Creator Fest 2025 «. Este programa está diseñado como un espacio participativo para invitar a la comunidad en general a expresar ideas, obras e ideas creativas sobre el papel de BRI en la vida diaria.

Leer también: Superar el problema de los desechos en Bali, Bri se preocupa por proporcionar capacitación en la diversificación y la calidad de fortalecimiento de los productos de compost



El Secretario Corporativo de Bri Dhanny explicó que el Creator Fest es un esfuerzo activo de la compañía en la construcción de una comunicación más inclusiva y cerca de la comunidad.

Leer también: La integración de datos con dukcapil acelera el proceso de servicio BRI



«Presentamos al Creator Fest 2025 como una iniciativa estratégica para fortalecer el papel de BRI en la construcción de la comunicación que sea relevante para las necesidades de la comunidad actual. Esta competencia proporciona un espacio de expresión que está en armonía con el valor de BRI y está abierto a todos los niveles de la sociedad. BRI continuará fomentando el nacimiento de las obras creativas como parte del compromiso con las relaciones fortalecidas con la sociedad», dijo.

A través de BRI Creator Fest 2025, la compañía no solo proporciona un lugar para la expresión, sino que también amplía el alcance de la comunicación con el público en el espacio digital. Esta iniciativa es parte de la estrategia de BRI que se centra en el compromiso, la relevancia y la apertura, en línea con el compromiso de la compañía de estar siempre presente cerca de la comunidad.

Leer también: Alentar a la generación más joven a convertirse en un catalizador económico, Bri celebró un brillante programa de jóvenes emprendedores 2025



Bri Creator Fest 2025 está empaquetado en forma de competencia creativa que está abierta a todas las personas indonesias. Los participantes pueden elevar su trabajo a tres categorías principales:

Fotografía: captura de momentos diarios que reflejan el papel de BRI. Franja cómica: presentación de narraciones ligeras, humorísticas y comunicativas con respecto a los servicios BRI. Contenido de las redes sociales: creando contenido creativo basado en plataformas digitales que se extienden fácilmente y son relevantes para la generación más joven.

Enriquecer creatividad Participantes, BRI establece cinco subtemas principales que se pueden seleccionar:

Ahorros para todos, no use complicado: ilustra la facilidad de acceso a los ahorros de BRI. Pagar y transferir más fácilmente, mostrando servicios de transacciones digitales que son transacciones rápidas y seguras utilizando BRI. Las pequeñas empresas son excelentes, lo que refleja el apoyo de BRI para las MIPYME y la economía de las personas. Seguro y tranquilo porque BRI – muestra el compromiso de Bri con la seguridad y la confianza del cliente. Todo lo que piensas sobre BRI: proporcionar espacio libre para expresar experiencias personales con BRI.

«A través del gran tema» junto con la gente, Indonesia delantero «, Bri espera que las obras nacidas de esta competencia no solo sean expresiones individuales, sino que también fortalezcan la narrativa estratégica de la contribución de BRI para alentar el crecimiento económico nacional, expandir la inclusión financiera y proporcionar servicios financieros adaptativos a los tiempos», agregó Dhanny.

Bri Creator Fest 2025 tuvo lugar del 15 de septiembre al 30 de noviembre de 2025. Todos los participantes tuvieron la oportunidad de ganar un premio total de cientos de millones de rupias, además de obtener una exposición más amplia a través del canal oficial de Bri. Se puede acceder a la información completa sobre el mecanismo de registro, los criterios de evaluación y las disposiciones del trabajo a través del sitio web oficial www.bri.co.id/creatorfest.