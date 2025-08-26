Presente cientos de a

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Volver para mostrar su compromiso de fortalecer la penetración del servicio digital en el ecosistema de estilo de vida a través de su participación en el festival culinario más grande de Yakarta, Kampoeng Tempo Doeloe 2025.

Leer también: BRI lanza la tarjeta de débito Bri X IndoDax Co-Branding, fortaleciendo la inclusión financiera digital en Indonesia



El evento culinario anual que ha estado ocurriendo desde 2004 regresará el 15 de agosto al 28 de septiembre de 2025 en La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading. Levantando el tema «Citarasa nusantara», el festival presenta más de 100 inquilinos de comida que sirven una variedad de archipiélago culinario.

Leer también: Bos BI: QRIS Cross -Country construirá una economía digital inclusiva para MIPYMES



Algunas MIPYME culinarias legendarias y populares ayudaron a animar este evento, incluido Sate Maranggi HJ. Yetty, Gudeg Yu Djum, Bakmi Gang Rabbit, Ice Deger Pak Asep, Corteza de huevo de Bang Udin y Pempek Candy Palembang. No solo culinarios, los visitantes también se verán mimados con entretenimiento musical cada fin de semana, lo que hace de este evento un destino completo para la recreación familiar.

Leer también: BI: A partir de hoy, los QRI se pueden usar en Japón



El Director de Financiación de la Red y Minoristas, Bri Aquarius Rudianto, enfatizó que el apoyo de BRI en el evento Kampoeng Tempo Doeloe fue una manifestación concreta del apoyo para el desarrollo de MIPYME al tiempo que aumentó el compromiso con la comunidad.

«A través de Budo Y Pellizco BRI, no solo brindamos facilidad de transacciones, sino que también presentamos varios beneficios interesantes. La participación de BRI en este evento es parte de nuestros esfuerzos para alentar la educación financiera digital al tiempo que fortalece los estilos de vida sin efectivo en Indonesia «, dijo Aquarius.

Durante el festival, BRI presenta una variedad de programas interesantes, que van desde el 20% de reembolso para las transacciones BRIMO QRIS, premios directos para usuarios de Brimo que están llevando a cabo activamente una variedad de transacciones financieras, abriendo la activación británica de cuentas británicas de Bri Britama con un bono de equilibrio de Rp 50,000, hasta el programa de exclusivos con precusores y la austa de la última vez para el último premio de premio. Todo el programa está diseñado para proporcionar una experiencia de transacción más beneficiosa para la comunidad.

La emoción del tempo de Kampoeng Doeloe 2025 también se siente cada vez más con la presencia de una actuación especial de los famosos músicos indonesios. El escenario principal se inauguró el domingo 17 de agosto de 2025 con la banda Vierratale, que animará la celebración del Día de la Independencia con canciones llenas de energía.

La emoción continuó el domingo 31 de agosto de 2025, cuando el proyecto KLA entretuvo a los visitantes con canciones legendarias llenas de nostalgia. La atmósfera del festival será más cálida el domingo 14 de septiembre de 2025 a través de la aparición de la talentosa joven solista Raissa Anggiani, antes de finalmente cerrarse con un magnífico concierto de Padi Reborn el domingo 21 de septiembre de 2025. Toda la serie de conciertos especiales se celebró a partir de las 19.00 en la zona principal de La Piazza.

«A través de la sinergia entre las transacciones culinarias, de entretenimiento y digital, BRI no solo respalda el desarrollo de MIPYME, sino que también amplía el compromiso con el segmento de estilo de vida que prioriza cada vez más la facilidad, la seguridad y los beneficios en las transacciones.