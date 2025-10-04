Presente a Aishang: New Brand Wuling

Beijing, Viva – Wuling Oficialmente introdujo una nueva marca llamada Aishang En el mercado automotriz chino. Este paso se considera una estrategia para atacar a los consumidores jóvenes que buscan cada vez más automóviles eléctricos prácticos y asequibles. La presencia de Aishang fue una señal de que Wuling no tenía miedo de competir en un segmento muy estricto.

El mercado automotriz chino se enfrenta a la brutal competencia en los últimos años. Se predice que muchas marcas locales no podrán sobrevivir, incluso algunas han caído. Aun así, a los productores como Wuling todavía se atreven a presentar una nueva marca.

Aishang nació como parte de la expansión de Wuling fuera de su gran colaboración con GM y SAIC. Si todo este tiempo es sinónimo de autos baratos baratos y funcionales, Aishang viene con un matiz más fresco. Este es un «nuevo bebé» Wuling dirigido a responder las necesidades de los jóvenes.



Aishang A100C Electric Car, que es un submarino de Wuling

Citado Viva Automotive de CarnewschinaSábado 4 de octubre de 2025, el primer modelo de Aishang se llamó A100C, un hatchback eléctrico de pequeñas dimensiones. Su producción ha comenzado desde finales de septiembre de 2025 en China. Este automóvil está programado para ser comercializado oficialmente en octubre.

Curiosamente, Wuling en realidad eligió el auto de la ciudad de dos puertas como el primer modelo de Aishang. A pesar de que la tendencia actual está más inclinada a un gran SUV o crossover. Sin embargo, la larga experiencia de Wuling en la producción de autos pequeños hace que esta elección se sienta razonable.

Según el diputado GM Wuling, Wang Zhiqiang, la demanda de autos pequeños en China creció rápidamente. Los datos del primer semestre 2025 registraron un aumento de hasta el 63 por ciento con más de 425 mil unidades vendidas. Llamó a este momento una oportunidad estratégica para lanzar Aishang.

En diseño, Aishang A100C parece simple pero todavía lindo. Los pilares negros, los bordes aerodinámicos y las pequeñas ingestas en el parachoques delantero dan un toque moderno. Mientras que los faros son «frunciendo el ceño», lo cual es típico del pequeño automóvil eléctrico de hoy.

Este automóvil tiene dimensiones de 3.285 mm de longitud, 1,708 mm de ancho y 1,550 mm de alto. Con la distancia entre ejes de 1.980 mm, el tamaño es ligeramente más grande que la última generación de mini mini wuling. Esto hace que la cabina se sienta más espaciosa para el tamaño de un automóvil de la ciudad eléctrica.