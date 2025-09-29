Presentar una solución financiera completa para los actores comerciales, Bri inaugura el equipo del Tesoro Regional de Medan

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Lanzó oficialmente el Equipo del Tesoro Regional de Medan (RTT) como un paso estratégico para fortalecer los servicios del Tesoro en la región de Sumatra. RTT en sí es una extensión del Grupo Business BRI Treasury que se coloca en una oficina regional, con el mandato principal de proporcionar servicios más rápidos, más cercanos y receptivos a las necesidades del cliente.

La inauguración del Medan RTT, que se celebró el jueves (25/09/2025) con el tema «Empoderar y Connect for During Partnership» fue atendida directamente por el presidente de Bri, Hery Gunardi, director de Tesoro y Banca Internacional BRI FARIDA THAMRIN, y Director de Capital Humano y Cumplimiento de Bri Ahmad Solichin Lutfiyanto. La presencia de esta gestión enfatiza la importancia del Medan RTT como la iniciativa estratégica de Bri para fortalecer servicios financieros en Sumatra.

En sus comentarios, el presidente de BRI, Hery Gunardi, enfatizó que la formación de Medan RTT era parte de la estrategia de Bri para fortalecer los servicios financieros en la región.

«La apertura del equipo del Tesoro Regional de Medan es una manifestación concreta del compromiso de Bri de presentar una solución financiera competitiva, segura y proporcionar valor agregado a las empresas en Sumatra», dijo Hery.

Como se sabe, Sumatra tiene un papel estratégico con una contribución de alrededor del 25% a las exportaciones nacionales y el 13% a las importaciones nacionales. Los principales productos de exportación de esta región incluyen aceite de palma crudo (CPO), caucho, carbón y pulpa y papel. Mientras que para los productos de importación están dominados por bienes de capital y productos químicos.

Al ver la magnitud de este potencial, a través de la formación de Medan RTT, BRI presenta un servicio del Tesoro completo, rápido e integrado para apoyar las actividades comerciales de los clientes en varios segmentos. Además, Medan RTT está diseñado para proporcionar un apoyo integral, que va desde facilitar las transacciones de divisas con precios competitivos y una ejecución rápida, proporcionando soluciones de cobertura que están de acuerdo con las necesidades del cliente, para optimizar la gestión de las transacciones de importes de exportación para que sea más efectivo.

RTT Medan también enfatiza la calidad a través de la superioridad del servicio personalizado, la experiencia de transacción integrada, el acceso rápido, la transacción segura y la conexión global. Todos los servicios son manejados directamente por un especialista en distribuidores de tesorería experimentado, asegurando que cada transacción se ejecute con un alto nivel de seguridad y una solución que está justo en el objetivo.

Para presentar un servicio más cercano y fácilmente accesible, RTT Medan está equipado con una sala de negociación que sirve transacciones de tesorería en la región de Sumatra, lo que hace que los clientes puedan realizar transacciones de divisas fácilmente mientras obtienen servicios directos de los concesionarios en la región.

En el futuro, con el apoyo de la red BRI y la competencia de los recursos humanos profesionales, se espera que la existencia del Medan RTT fortalezca aún más el papel de BRI como socio financiero de un cliente a través de un valor global integrado y una transacción global, lo que proporciona conveniencia para los clientes que responden a la dinámica del mercado y las condiciones económicas globales cada vez más complejas.