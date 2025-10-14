Presentan pliegos de cargos contra cinco en Latur por falsificar notas de suicidio







En un avance significativo, la policía en Latur de Maharashtra El distrito presentó el martes tres pliegos de cargos contra cinco personas acusadas de fabricar notas de suicidio de personas que habían terminado recientemente con sus vidas, informó la agencia de noticias PTI.

Según las autoridades, los acusados ​​intentaron engañar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y al gobierno de Maharashtra presentando documentos falsificados para ejercer presión en favor de reservas, empleos y compensaciones financieras basadas en castas. Se descubrió que las supuestas notas de suicidio, supuestamente escritas por las víctimas del suicidio, habían sido falsificadas por familiares o conocidos para presionar al gobierno en cuestiones relacionadas con las cuotas y las solicitudes de ayuda.

De acuerdo a policíael acusado había creado deliberadamente notas falsas, haciéndolas parecer escritas por víctimas de suicidio.

El análisis forense y el examen científico confirmaron que los documentos habían sido falsificados intencionalmente para engañar a los agentes, informó PTI.

La falsificación salió a la luz a principios de este mes, tras lo cual la policía reclasificó todos los presuntos suicidios como muertes accidentales. Sin embargo, las autoridades no revelaron el número total de casos de este tipo.

El acusado – Dhanaji Shivaji Mule (38), Madhav Ramrao Pitale (43), Shivaji Fattu Jadhav (58), Narendra Vitthal Jakkalwad (26) y Tanaji Madhukar Jadhav (25) – Se enfrentan al registro de casos penales en las comisarías de policía de Ahmadpur, Nilanga y Chakur en Latur, informó PTI.

Los delitos se incluyen en las secciones del Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) relacionadas con la falsificación, el uso de documentos falsificados como genuinos, el suministro de pruebas falsas y el suministro de información falsa a un servidor público. Cada uno de estos delitos conlleva una pena potencial de hasta siete años de cárcel.

durante su sondaLa policía reunió pruebas para demostrar cómo el acusado había fabricado las notas de suicidio. Según los informes, las personas, que fueron detenidas para ser interrogadas pero no arrestadas formalmente, confesaron su participación en el crimen.

Sobre la base de las pruebas y las confesiones, la policía presentó tres pliegos de cargos separados en los tribunales de tehsil con jurisdicción sobre las comisarías de policía donde se registraron los casos. Las autoridades dijeron que las hojas de cargos brindan una descripción detallada de la falsificación, los métodos empleados y el papel de cada acusado en la manipulación de documentos para engañar a las agencias y funcionarios gubernamentales.

Los agentes de policía enfatizaron que la investigación tenía como objetivo garantizar la rendición de cuentas y prevenir el uso indebido de informes de suicidio para obtener beneficios personales o políticos.

(Con entradas PTI)





