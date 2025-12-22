Presentadores de los Critics Choice Awards 2026

El Festival Internacional de Cine Poppy Jasper ha presentado su programación de largometrajes para 2026, así como su obra de arte conmemorativa del festival diseñada por el creativo brasileño Leandro Senna para su vigésimo aniversario. Dedicado a inspirar a los cineastas independientes y expandir la narración cinematográfica global, el festival se llevará a cabo del 8 al 15 de abril en Morgan Hill, San Martín, Gilroy, Hollister y San Juan Bautista, California.

«Es un honor colaborar con el Festival Internacional de Cine Poppy Jasper en un año tan importante», dijo Senna en un comunicado. «Celebrar 20 años es un logro poderoso y un reflejo de la dedicación y pasión que se vive en estas comunidades. Estoy orgulloso de contribuir a un festival que apoya a los cineastas, fortalece la cultura local y mantiene vivo el arte de contar historias».

“What Comes Next”, dirigida por Alex Caulfield, encabezará la programación narrativa, uniéndose a un programa que presenta “Mistake” de Honey Lauren, “Zoe” de Emanuela Galliussi y Dean Ronald y “American Comic” de Daniel J. Clark. Otros aspectos destacados incluyen “The Mother, the Menacer and Me” de Jon Salmon, “Honeyjoon” de Lilian T. Mehrel, “Censurada” de Mario Garza, “T” de Lane Michael Stanley y “The First Man” de Hardeep Giani.

La programación de documentales incluirá “The Invisible Mammal” de Kristin Tièche, “Halcyon Daze” de Carrie Coaplen, “From Here / From There (De Aquí / De Allá) de Marlene “Mo” Morris”, “The Window on Death Row” de Linda Freund, “Voices: The Danny Gans Story” de Andrew Davies Gans, “Nina the Athlete” de Ravit Markus y “Broken Dolls and Ben Between Africa” de Ari Ali.

“Alcanzar nuestro vigésimo aniversario es a la vez humillante y estimulante”, dijo el director del festival Mattie Scariot en un comunicado. «El programa de este año refleja el corazón de lo que PJIFF ha defendido durante dos décadas: voces audaces, narraciones inclusivas y comunidades que se unen a través del cine. Nuestro programa de 2026 honra dónde hemos estado mientras abrazamos un futuro vibrante que traspasa los límites».

El profesional del cine respetado internacionalmente, Ron Fogel, será un jurado distinguido en PJIFF. El 13 de abril, PJIFF organizará su Día anual México y Tú, entregando el premio PJIFF Icon Award a Rick Nájera y al nominado al Grammy Eugene Rodríguez. El dramaturgo y cineasta Luis Valdez será el orador principal.

Lunes 22 de diciembre

Noah Schnapp, Quinta Brunson, Marcello Hernández, Colman Domingo y Regina Hall se encuentran entre los presentadores que aparecerán en la 31ª edición anual. Premios de elección de la crítica.

Los presentadores adicionales incluyen a Arden Cho, Ali Larter, Alicia Silverstone, Allison Janney, Bradley Whitford, Billy Bob Thornton, Ava DuVernay, Diego Luna, EJAE, Hannah Einbinder, Jeff Goldblum, Jessica Williams, Justin Hartley, Justin Sylvester, Kaley Cuoco, Keltie Knight, McKenna Grace, Michelle Randolph, Owen Cooper, Rhea Seehorn, Sebastian Maniscalco y William H. Macy.

Como se anunció anteriormenteLa ceremonia de este año presentará cinco nuevas categorías: series de variedades, diseño de especialistas, sonido, casting y conjunto.

“Pecadores” lidera las películas nominadas a los Critics Choice Awards con 17 nominaciones, seguida de cerca por “One Battle After Another”, que obtuvo 14 nominaciones.

En el ámbito televisivo, “Adolescencia” de Netflix emergió como la principal candidata con seis nominaciones, incluida la de mejor serie limitada. Otra serie del gigante del streaming, la segunda temporada de la comedia “Nobody Wants This”, le siguió de cerca, consiguiendo cinco nominaciones.

Organizados por Chelsea Handler, los Critics Choice Awards honran la excelencia en el cine, la televisión y el streaming. La ceremonia se llevará a cabo el 4 de enero de 2026 en Barker Hangar en Santa Mónica, CA.