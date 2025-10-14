Presentador de ESPN sobre posibles destinos para Sidney Crosby de los Penguins

NHL en el presentador de ESPN vecino alto compartió sus pensamientos sobre Sidney Crosby potencialmente comercializados. Especulación sobre el Pingüinos de Pittsburgh El capitán se ha estado construyendo durante algún tiempo, con muchos pretendientes potenciales.

Crosby, de 38 años, sigue siendo la cara de la franquicia. Sin embargo, su futuro con los Pingüinos ha llamado la atención debido a su falta de éxito. Muchos se preguntan si una reconstrucción podría llevar a su capitán de toda la vida a considerar otras opciones.

A pesar de los rumores, Crosby firmó una extensión de dos años con los Penguins en septiembre pasado. Su lealtad a la organización nunca ha estado en duda. Ocal cree que su futuro depende de dos factores clave: la reconstrucción de los Penguins y su deseo de ganar otra Copa Stanley.

Durante su aparición en El plan de juegoOcal nombró al Avalancha de Colorado y Canadienses de Montreal como posibles lugares de aterrizaje. Aunque Crosby atraería mucho interés, tiene una cláusula de no movimiento en su contrato. Eso significa que cualquier intercambio que lo involucre necesitaría su aprobación.

“[Crosby has been] Es muy leal y ha sido un tipo amigable con el equipo durante mucho tiempo, pero si tiene hambre de querer volver a ganar una Copa Stanley, entonces ciertamente [he could be traded]», dijo Ocal. «Ciertamente podríamos ver una situación en la que lo veamos en diferentes hilos».

Añadió:

«¿Va a Colorado y se une a su amigo Nathan MacKinnon para intentar ganar una Copa Stanley? ¿Va al equipo de su infancia, los Montreal Canadiens?»

La presentadora de ESPN, Arda Ocal, dice que los Montreal Canadiens podrían no ser la mejor opción para Sidney Crosby

Ocal también compartió su opinión sobre si la incorporación de Crosby ayudaría a los Canadiens a lograr el éxito. La franquicia está saliendo de una reconstrucción y tiene una plantilla joven y talentosa.

El capitán de los Penguins marcaría la diferencia para cualquier equipo al que se una, especialmente si es un aspirante a la Copa.

A pesar del liderazgo de Crosby y su experiencia en playoffs, Ocal no necesariamente cree que Montreal sea la opción adecuada para él. Su presencia podría ayudar. Sin embargo, el ESPN El anfitrión cuestionó la disposición de los canadienses para competir.

«Me pregunto en esa situación. Para mí, los Habs todavía no tendrían lo suficiente para competir en la Copa, incluso con Crosby», dijo Ocal. El plan de juego. «Ciertamente serían una amenaza, pero no sé si ganarán contra los Florida Panthers».

Ocal cree que Crosby permanece con los pingüinos

A pesar de la creciente especulación, Ocal espera que Crosby permanezca en la franquicia. Gerente general pingüinos kyle dub Es probable que reciba llamadas comerciales, pero no ve que nada se materialice.

Los jugadores rara vez permanecen en un equipo durante toda su carrera. Sin embargo, Crosby se encuentra entre una lista de jugadores, que incluye Alexander Ovechkinpermanecer en el mismo equipo durante 20 años.

Crosby entró en nhl en 2005, cuando los Pingüinos lo seleccionaron 1er general en el Draft de la NHL. Ha ganado tres Copas Stanley, dos de ellas consecutivas en 2015-16 y 2016-17.

hablando con El plan de juegoOcal declaró que cree que Crosby seguirá siendo un pingüino hasta que se jubile.

«Es hockey, cualquier cosa puede pasar», dijo Ocal. «¿Creo que es probable? Todavía no estoy convencido acerca de Crosby. Creo que aún es mucho más probable que siga siendo un pingüino de Pittsburgh por el resto de su carrera».