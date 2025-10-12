Presentado el Derby de Selecciones Latinoamericanas Argentina vs Colombia en las Semifinales del Mundial Sub-20 2025

chile, viva – El derbi latinoamericano se disputa en semifinales Mundial Sub 20 2025 Chile, por maná selección argentina enfrentará selección colombiana el jueves (16/10) por la mañana WIB.

Lea también: 20 años después, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen brillando de cara al Mundial de 2026



Citado por la página de la FIFA, esta certeza se obtuvo luego de que en cuartos de final Argentina venciera a México por 2-0 y Colombia venciera a España por 2-3, el domingo por la mañana WIB.

Argentina anotó dos goles contra México por parte de Maher Carrizo (9′) y Mateo Silvetti (66′). Carrizo también ha marcado tres goles en la competición.

Lea también: ¿Se podrá hacer el Mundial de 2026 sin Lionel Messi? El capitán argentino sigue indeciso



En ese partido, México tuvo que jugar con nueve hombres antes del final del partido luego de que Diego Ochoa y Tahiel Jiménez recibieran tarjetas rojas en los minutos 90+2 y 90+7 respectivamente.

Avanzar a las semifinales le da a Argentina la oportunidad de recuperar el trofeo de campeones de la Copa Mundial Sub-20 que ganó por última vez en 2007.

Lea también: Última actualización: estos 16 países tienen boletos asegurados para el Mundial 2026, más 3 equipos sudamericanos



Argentina es el país más exitoso en el Mundial Sub-20 con seis títulos, concretamente en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

Mientras tanto, Colombia ganó un reñido partido contra España. Neyser Villareal fue la estrella colombiana con tres goles (38′, 64′, 89′) y los tantos españoles los aportaron Jan Virgili (59′) y Rayane Belaid (56′).

Neiser Villareal también se convirtió en el máximo goleador del Mundial Sub-20 2025 con cinco goles junto al jugador estadounidense Benjamín Cremaschi.

Para Colombia, un lugar en semifinales significa repetir un logro similar logrado en 2003, cuando llegó a los cuartos de final del Mundial Sub-20 que entonces se disputaba en los Emiratos Árabes Unidos.

El otro partido de semifinales del Mundial Sub-20 2025 reunirá a los ganadores de los dos partidos de cuartos de final, a saber, Estados Unidos contra Marruecos y Noruega contra Francia, que tendrá lugar el lunes (13/10) por la mañana WIB. (Hormiga)