Prequel Sewu Dino, Janur Ireng Listo para Terror Cinema 24 de diciembre de 2025

Yakarta, Viva – Después de mucho tiempo esperado a los fanáticos del terror, MD Pictures finalmente anunció oficialmente la fecha de transmisión para Janur Ireng. Esta película es la última historia del popular universo de terror que pertenece a la cuenta @Simpleman y funciona como una precuela de la película de taquilla Sewu Dino.

El famoso director Kimo Stamboel regresó para liderar este colosal proyecto de terror. Anteriormente, Kimo fue un gran éxito llevó a Sewu Dino a ganar el estado de taquilla con un puntaje de más de 4.8 millones de espectadores en 2023. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

En esta precuela, Kimo Stamboel reveló el comienzo de la primera batalla familiar cruel en la tierra de Java, un conflicto que eventualmente vacía en el incidente de Sewu Dino. Kimo explicó que Janur Irengakan dio respuestas a muchas preguntas que surgieron en la película anterior.

«¿Por qué sucedió Sewu Dino, la respuesta fue en Janur Ireng? El desafío fue bastante grande porque la adaptación de la novela de @Simpleman era muy amplia, llena de detallada.

Si Sewu Dino destacó el ritual mortal dirigido a luchar contra la brujería de la raza Atmos, entonces Janur Ireng en realidad enfocó la historia en el pasado oscuro de la familia Kuncoro, revelando el origen de la brujería mortal.

Janur Ireng presenta a varios actores que juegan un papel importante en Sewu Dino. Marthino Lio regresó cuando Sabdo Kuncoro, Karina Suwandi interpretó a Mbah Karsa Atmos, y Rio Dewanto apareció como Sugik.

Competirán la actuación con una serie de caras nuevas que desempeñan el papel central en esta historia de la precuela. Los nuevos actores incluyen a Tora Sudiro (como Arjo Kuncoro), Ratu Rafa (como diamantes) y Masayu Anastasia (como Lasmini).

La esencia de la historia de Janur Ireng se centra en la historia de Sabdo e Intan, dos personas que no deberían estar unidas. La familia extendida y todos sus descendientes creen que cuando están unidos, han invicto. Esto luego atrajo a su tío, Arjo Kuncoro, para dominarlos a ambos.

Arjo trajo a Sabdo y Diamond a la casa de lujo propiedad de la familia Kuncoro, prometiendo riqueza, pero aparentemente todo esto fue el comienzo del desastre para ambos. Lo único que podía salvarlos era Janur Ireng, la brujería más mortal en Java.

Manoj Punjabi, CEO de MD Entertainment, llamó a Janur Ireng como la película insignia de MD que cerrará 2025. Es muy optimista de que esta precuela presentará un horror más intenso mientras repite el éxito de la taquilla.

«Sabemos que Lebaran y diciembre son una fecha dorada. La película que se emitió en ese período debe ser realmente la mejor. Estamos agradecidos de que Janur Ireng haya sido elegido por expositores para su lanzamiento en esta fecha de oro», dijo Manoj.

Manoj agregó que Janur Ireng merecía llenar la fecha del lanzamiento estratégico en medio de la feroz competencia, incluso con grandes títulos de Hollywood que también se lanzaron en diciembre de 2025.

«De todas nuestras alineaciones, Janur Ireng es un héroe que merece ser transmitido en diciembre. La esperanza ciertamente es capaz de volver a ser una taquilla», agregó.

Aunque se lanzarán más de 12 películas en diciembre, Manoj evalúa esta competencia como un desafío y una gran oportunidad.

«Contabilidad apretada, pero precisamente eso nos asegura a Janur Ireng se verá fuerte. Esperamos la historia de terror más tensa del Universo Sewu Dino, a partir del 24 de diciembre de 2025 en todos los teatros indonesios», concluyó.