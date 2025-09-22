Prequel ‘Armas’ confirmada por la directora como la película de tía Gladys

«Arma» director Zach Cregger tiene más planes para la tía Gladys, el experto oculto malentamente talentoso interpretado por Amy Madigan. Cregger ha confirmado directamente que está desarrollando una precuela de «armas» que se centrará en el personaje, afirmando informes de que se estaba realizando un seguimiento.

«Es real y he estado hablando con Warner Bros.», Cregger le dijo a Fangoria en una nueva entrevista. «Hay una historia y estoy bastante entusiasmado. No es una mierda».

Si bien los estudios a menudo trabajan en secuelas después de que una película es un éxito, Cregger dice que ya había estado considerando un concepto para una precuela de tía Gladys antes de que «armas» incluso salieran y se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando más de $ 260 millones en todo el mundo.

«Estaba listo», dijo Cregger. «Lo tuve en mi bolsillo antes de que saliera la película».

Días después del exitoso fin de semana de apertura de «armas» The Hollywood Reporter reportado que se estaba considerando una precuela. Según los informes, la trama extraería y ampliaría una historia centrada en la historia de la tía Gladys que fue cortada por Cregger durante el desarrollo de la película.

Pero el siguiente para Cregger es el reinicio «Resident Evil», que adapta la franquicia de videojuegos de terror insignia de Capcom. Cregger ha brindado que su película contará con personajes originales, no aparecidos en el material fuente.

«Es obediente a la tradición de los juegos, es solo una historia diferente», Cregger dicho. «No voy a contar la historia de Leon, porque la historia de Leon se cuenta en los juegos … Soy el mayor adorador de los juegos, así que estoy contando una historia que es una carta de amor a los juegos y sigue las reglas de los juegos».