Prepárese para ver el eclipse lunar total esta noche directamente, consulte el horario

Yakarta, Viva – Fenómeno del eclipse lunar rojo sangre o «o»luna de sangre«Sucederá esta noche hasta el lunes por la mañana, 8 de septiembre de 2025. La comunidad puede ser presenciada directamente desde el 23.27 WIB hasta el 8 de septiembre de 2025 a las 02.56 WIB.

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Brin) a través de cargas oficiales en las cuentas de Instagram @brin_indonesia, Revelar cuando la luna entra en la sombra de la tierra, un signo comienza la parte del eclipse.

«Cuando toda la luna llena se incluye en la sombra de la tierra, así se llama eclipse lunar total. Entonces la sombra de la tierra comenzó a abandonar la luna llena, de regreso a la fase de eclipse en parte que marcó el proceso final del eclipse «, explicó el profesor de astronomía e investigación astrofísica del Centro de Investigación Espacial Brin Thomas Djamaluddin se confirmó en Jakarta, citada el domingo 7 de septiembre de 2025.

Thomas explicó, durante un eclipse lunar total, Purnama no estaba totalmente oscuro. Hay una luz roja refractada por la atmósfera de la tierra que golpeó la luna para que la luna parezca roja de sangre.

Ilustración del eclipse lunar total

«Es por eso que el eclipse lunar total a menudo se llama luna de sangre (Blood Red Moon) «, explicó.

Thomas reveló que el eclipse lunar total que ocurrió del 7 al 8 de septiembre de 2025 podría ser presenciado en toda Indonesia. Este fenómeno tiene lugar de 23.27 a 02.56 WIB, con detalles:

– 23.27 WIB – Eclipse temprano parcial

– 00.31 WIB – Total de eclipse temprano

– 01.53 WIB – Fin del eclipse total

– 02.56 WIB – Fin de Eclipse

Foto de Sandiaga Uno Total Moon Eclipse

El próximo eclipse lunar total ocurrirá el 3 de marzo de 2026. Pero Indonesia solo puede ver el final del eclipse. Cuando se publicó Purnama, se había producido el eclipse lunar total.

Mientras tanto, las observaciones de los eclipses lunares se pueden hacer a simple vista sin un telescopio. Ciertos tipos de teléfonos celulares pueden fotografiar el proceso de eclipse lunar claramente.

«El eclipse lunar es interesante de observar. La curvatura de la sombra de la tierra cuando un eclipse parcial demuestra la forma de una tierra redonda», dijo Thomas Djamaluddin. (Hormiga)